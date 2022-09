Si a lo largo de todo este año Laura Escanes cambiaba su característica melena rubia clara, por un castaño oscuro muy luminoso, para empezar la nueva temporada de septiembre acaba de estrenar un nuevo color de pelo bautizado como Blorange. Es el tono cobrizo, que está entre el rubio (Blonde) y el naranja (orange), del que los expertos ya avisan que será la tendencia de este otoño. Y es que después de ver lo bien que le sienta a la mujer de Risto Mejide, todo apunta a que va a inspirar a muchas mujeres a un cambio de look.

El resultado de la metamorfosis es espectacular. Además ha revelado que se trata de un tinte y no de una decoloración. Es un tono con mucha profundidad y brillo, pero requiere de mucho cuidado. El pelirrojo es uno de los tonos que se pierde con mayor facilidad, por ello precisa del uso frecuentemente de champús y acondicionadores especiales y de visitas a la peluquería más frecuentes. Lo ideal es ir a retocarlo y pulirlo una vez al mes.

La oleada de pelirrojas sigue creciendo, la última es atreverse ha sido Laura Escanes

Al parecer este cambio de look se debe a una costumbre habitual de la influencer. Cada 31 de agosto pasa por la peluquería para despedir el verano con una nueva imagen. Lo cierto es que no nos puede gustar más porque es un tono que favorece mucho a las chicas de pieles y ojos claros. Y es que el contraste entre la intensidad del pelo y la claridad de la piel, es la clave de un look tan moderno como este. Además, sirve para dar profundidad a la melena y un aire más enérgico.