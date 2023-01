Alejandra Rubio se ha convertido en una ‘it girl’ en potencia, creadora de tendencias y también seguidoras de las mismas. Sus colaboraciones en televisión nos han dejado muchas sorpresas y en ellas hemos fichado los últimos ‘hit’ de moda y belleza. Después de copiar el sérum de 6 euros con el que cuida melena, hemos tomado nota de sus dos mejores aliados de maquillaje para unos labios gruesos y con más volumen.

La hija de Terelu Campos luce casi a diario looks al más puro estilo 90 con los que arrasa, tanto dentro como fuera de los platós de televisión. Pero como bien sabes no sirve de nada ir bien vestida, si no lo acompañas de un make up a la altura. Y es que el maquillaje es importante para un resultado sobresaliente y por eso hoy queremos hablarte de cómo consigue Alejandra uno 10.

Maquillada por ella misma casi siempre, la nieta de María Teresa Campos apuesta en la mayoría de las ocasiones por un maquillaje cálido, con un toque sexy, que tiene como protagonistas unos labios de impacto. La joven siempre los lleva muy carnosos, con efecto mate, y con mucho, mucho, volumen. Y, según cuenta ella misma, utiliza dos productos que ya hemos copiado.

Así es el labial y el perfilador que usa Alejandra Rubio: buenos, bonitos y baratos

El primero es el perfilador que tiene el supermercado Mercadona, de la marca Deliplus, que lleva por nombre Long Lasting y tiene un precio simbólico de 2,50 euros, que hará que lo quieras tener en tu bolsa de aseo desde ya. Es el idóneo para conseguir una definición del labio perfecta porque su acabado es homogéneo e impecable. Alejandra lleva el número 10 y tiene una tonalidad marrón oscura.

El perfilador lo utiliza antes de poner el labial para dar volumen a sus labios y dibujar el contorno de los mismos, haciéndolo ligeramente hacia fuera para que el aspecto sea natural. Después de este paso, ahora sí, se pone el labial creando un pequeño contraste entre ambos productos, para que se note ligeramente el perfilado.

Su labial es el Superstay Matte Ink de Maybelline New York, en el tono 65-seductres, que tiene una fórmula efecto tinta líquida con pigmentos de color ultrasaturado, que ni cuartea ni reseca los labios proporcionando un acabado mate aterciopelado. Este pintalabios mate de larga duración es permanente, no transfiere y tiene una duración de hasta 16 horas, dándote la seguridad de que siempre estarás tan perfecta como cuando saliste de casa. Intacto durante todo el día. Y toda la noche. ¿Su precio? 5,95 euros. ¡Maravilla!

Para aumentar el grosor de sus labios, la hija de Terelu Campos ha recurrido al ácido hialurónico

A pesar de que Alejandra Rubio potencia sus labios con maquillaje, tal y como os hemos explicado, consiguiendo así un efecto con el que parecen mucho más grandes, parece que también ha optado por inyecciones de ácido hialurónico para un mejor resultado. La colaboradora del programa Fiesta se habría sometido a un retoque estético, tal y como revelan las fotografías del antes y después de su cambio en los labios en los últimos años.

Este tratamiento, que está más en boga que nunca, se realiza en consulta y bajo la supervisión de un experto en medicina estética. La técnica consiste en inyectar ácido hialurónico en los labios para aumentar su grosor, para destacar el perfilado y para elevar las comisuras. El precio ronda los 300 o 400 euros y los resultados aguantan visibles durante un año aproximadamente.