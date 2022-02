La última celebridad en despedirse de su característica melena ha sido Jessica Alba, que dice adiós a los tonos oscuros a los que nos tiene acostumbradas por un precioso color rubio degradado con la parte de la raíz más oscura y las puntas en una tonalidad más clara. Queda de lujo y, además, te permitirá espaciar tus visitas al salón de belleza. El resultado es tan increíble que no nos extraña que sea el preferido de la actriz para mucho tiempo.

Con este cambio de impacto ha conseguido que su rostro destaque (aún más) por la luz y frescura que emana. Además, suaviza las facciones y, por tanto, le quita años de encima y le hace parecer más joven. Con este color, que destacada por ser más cálido que otros tonos como el rubio platino o el rubio ceniza, siempre nos veremos muy naturales.

Jessica Alba encantada con su nuevo color de pelo

El peluquero a cargo de este cambio de look de Jessica Alba es Robert Ramos, nominado al Emmy y las manos en las que confían las celebridades más top de Los Ángeles. Ha sido la intérprete quien nos ha hecho partícipes de este nuevo color de pelo en un vídeo que muestra su transformación de un color chocolate intenso a rubio dorado. «Otro día, otro peinado», ha dicho Jessica en Instagram, etiquetando al estilista.

Lo ha conseguido gracias a la tendencia del momento en lo que a color de cabello se refiere: «Expensive blonde«, – que significa “rubia cara”-, pero solo es una técnica de coloración que se usa para conseguir un cabello como «de lujo» y bien cuidado. Así mismo dota al pelo de un color claro muy sutil y natural. Esto solo es posible con ayuda de un buen experto como él, claro.

Referente de estilo

La clave para obtener un resultado impecable y natural es siempre tener un pelo sano y revitalizado, que esté vivo. Y sin duda la melena de la actriz lo está. Y es que para conseguir este acabado de película, el peluquero ha tenido que trabajar su melena dando luz al rostro de Jessica para conseguir suavizar aún más sus rasgos. En suma es cambio muy favorecedor y afín para su color de piel, ya que le da un efecto glow e ilumina su mirada.

Aunque esta transformación radical nos ha dejado con las ganas de teñirnos como ella, es no es la primera vez que Alba se somete a una atrevida variación en su melena. El año pasado, poco antes de las vacaciones de Navidad, se cortó el pelo largo y paso al bob, a la altura de la mandíbula, que luce hoy en día. Este cambio fue muy bien recibido entre sus seguidores y no nos extraña porque está increíble con cualquier look con el que experimente. No podemos esperar a ver qué otros peinados probará Alba en el futuro.