Sí, el rostro al natural es imperfecto. La piel tiene manchas, arrugas, poros, granitos… Tenemos ojeras, bolsas, mirada cansada y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá. Sin embargo, hay gran belleza en ello y las imágenes de Jennifer López hablan por sí solas. Nos ha mostrado su piel libre y sin miedo a primeros planos. Es una auténtica fuente de inspiración.

Jennifer López al natural demuestra el producto estrella de su rutina de belleza

La pasada noche, la cantante, una de las artistas más premiadas (y perseguidas) del panorama internacional musical, subió un video que ha dado la vuelta al mundo, que acumula casi 4 millones de reproducciones y donde muestra su rostro a cara lavada (de verdad). En ella, la artista explica el producto que utiliza para verse joven y radiante a sus 52 años.

Se trata del Serum: ‘That JLo Glow Serum’, hecho con ingredientes naturales. Los principios activos del producto aportan un luminosidad, hidratación y un efecto «buena cara», al instante. «Fui fiel a JLo Glow, me lo puse en los últimos días… y debo decirte que me desperté hoy y dije: ‘Dios, te ves increíble’. Es increíble cómo me veo por la mañana», dice la protagonista ante todos sus seguidores mientras sonríe feliz con su cara al natural, un recogido despeinado y una bata blanca de estar por casa.

Aunque es una pasada, la propia JLO advierte que los resultados increíbles del producto son «mágicos» gracias a la constancia que sigue en su rutina de belleza. «Mi piel se ha aclarado, está brillante, está luminosa», dice a la vez que se aplica el sérum de forma delicada con ayuda de sus manos.

Es un producto de su propia línea de cosméticos

El sérum está elaborado para ponerse sobre la piel seca y limpia dentro de la rutina de belleza habitual. Lo ideal es utilizar el sérum cada día o noche antes de aplicar la crema hidratante, aunque también se podría aplicar solo, si luego nos ponemos un protector solar. Entre sus principios activos están el sake de arroz japonés, que da luz al rostro. También el fermento derivado de la levadura, que deja la piel suave y brillante y aporta ese efecto ‘lifting’ tan deseado por todas.

¿Lo mejor? Jennifer López se lanzó, como muchas otras famosas, a tener su propia línea de cosmética: JLO Beauty y, este sérum es uno de los ochos productos que actualmente están en el mercado. Bajo el lema: ‘La Belleza no tiene fecha de caducidad», sin importar la edad‘, creó su propia firma y está siendo todo un éxito de ventas. Eso sí, aunque el producto es una maravilla, el precio no es apto para todas los bolsillos: 118 euros.