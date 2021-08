Si se nos ha ido la mano con el tiempo de exposición al sol o nuestra piel tiene tendencia a reaccionar, este es el ingrediente que puede ayudarnos a calmarla.

Ahora que el sol es el protagonista de los días tenemos que tener especial cuidado. Ya sabemos que los rayos del astro rey pueden resultar nocivos para nuestra piel, especialmente en esta época del año, por lo que el primer paso para evitar un envejecimiento prematuro es la protección. Pero además, debemos proporcionarle a nuestra piel un extra de hidratación y este ingrediente natural puede ayudarnos a calmarla.

La protección, el mejor cuidado

Los dermatólogos y los expertos en el cuidado de la piel siempre lo advierten: lo mejor que podemos hacer por ella es controlar nuestra exposición a los rayos solares y, cuando sepamos que nos va a dar, protegernos con cremas con un factor alto, que debemos aplicarnos de manera habitual.

Para el rostro, siempre es mejor que utilicemos de 50 en adelante, independientemente de cuál sea nuestro tono de piel. Aunque tengamos más melanina, nuestro rostro también puede quemarse y sufrir ese envejecimiento prematuro del que hablamos, que se manifiesta acentuando las arrugas y con manchas sobre el rostro.

Lo fundamental es evitar las largas exposiciones y cualquier tipo de quemadura, que se producirá con mayor facilidad además si nuestra piel es sensible y reactiva. En estos casos además de la prevención nos vendría bien añadir un toque extra de hidratación.

El aloe vera, más que un ingrediente, un regalo de la naturaleza

Como la naturaleza es sabia, hay algún que otro ingrediente que podemos encontrar en ella que pueden proporcionarnos esa hidratación extra y que, además, poseen agentes calmantes muy beneficiosos para nuestro cutis. Y si hay uno que cuyos beneficios estén más que probados, ese es el aloe vera.

Esta planta, también conocía como sábila, crece en zonas desérticas o semi desérticas y tiene múltiples propiedades para la piel, como bajar la inflamación y ayudar a la regeneración de la piel tras una lesión.

El aloe vera que se utiliza en cosmética es una de las más de 250 especies que existen de esta planta y ha mostrado su utilidad en más de un producto. Las firmas cosméticas la venden tanto mezclada con otros ingredientes como en forma de gel, pura, sin añadidos.

Cuidado con la aloína

Sin embargo, que sea pura, ecológica y que no tenga añadidos en la creación, no debe llevarnos a equívocos e intentemos utilizar las hojas directamente. La aloe vera necesita ser procesada de manera adecuada y por expertos, porque no se debe utilizar la planta directamente si no sabemos cómo manipularla.

La parte que se utiliza en cosmética son las hojas, pero estas han de ser lavadas y cortadas de manera muy específica. Esto se debe a que además de la pulpa, donde están todas las propiedades, las hojas también contienen aloína, una sustancia que puede producir urticarias y dejarnos la piel con el efecto contrario al que proporciona su gel.