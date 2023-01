Frena el envejecimiento del cuello y escote con estos 'tips' fáciles

En la zona del escote la piel tiene menos cantidad de fibroblastos, es más fina y tiende a caer. Además, no posee musculatura propia y es una de las partes del cuerpo más expuesta al sol, el viento y la contaminación, por lo que es de las que más cuidados y protección necesita.

Lo mismo ocurre con el cuello, tiende a deshidratarse por la poca cantidad de glándulas sebáceas que tiene. Produce menos colágeno y elastina, lo que se traduce en aparición de pliegues y pérdida de firmeza, y la piel es mucho más delgada y no tiene folículos pilosos, lo que la hace muy sensible.

Hidrata y exfolia la piel del pecho y cuello una vez por semana

El verdadero mantra es la constancia en la hidratación. Al igual que la del rostro,

es crucial hidratar la piel del cuello y rostro todos los días. No es necesario comprar productos especiales para realizar esta tarea, con aplicar la misma crema facial será suficiente. Eso sí, es importante que esta cuente con altas dosis de principios activos en sus ingredientes y que ayude al rejuvenecimiento de la piel y atenúe las arrugas.

Exfolia la piel del pecho y cuello una vez por semana para favorecer la renovación celular y eliminar pieles muertas. Así se favorecerá la absorción de otros productos cosméticos; además de dejarla muy suave y bonita. Elimina las células muertas con un tratamiento exfoliante suave rico en activos hidratantes y reparadores.

El deporte y la correcta alimentación es más importante de lo que crees

Practica actividades como el pilates, las pesas o la natación, ya que estos ejercicios tienen como objetivo tonificar los músculos de los pectorales, entre otros fines. Por supuesto, es muy importante cuidar la alimentación. Elige alimentos ricos en antioxidantes y vitamina E. Por ejemplo, la naranja, la fresa, los arándanos… También, el salmón o el aguacate, ricos en Omega3, para que el cuerpo aumente la producción de colágeno de forma natural, y verduras de hoja verde como la espinaca o la rúcula.

Para que el pecho no se deforme resulta esencial no subir ni bajar de peso drásticamente. Conservar la talla hará que la piel sea más elástica y que el músculo no esté flácido. No fumes y protege la piel del sol. Tanto el tabaco como no protegerse adecuadamente ante la exposición solar, contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel.

Y por último, ¿en qué postura duermes? No duermas “boca abajo”. Lo ideal es hacerlo “boca arriba”. Además, los expertos también recomiendan hacerlo con algo de sujeción en el pecho. Date duchas de agua tibia con regularidad; así la piel del pecho y cuello quedará más tonificada.

Una ayuda extra: una de las cremas de cuidado del rostro, cuello y escote más vendida en farmacias

Todos los consejos que te hemos dado a continuación son muy útiles y no requieren grandes esfuerzos. Sin embargo, nunca viene mal una ayuda extra. Por eso, hemos hecho una análisis de todas las cremas, para cuello y escote, que existen y hemos encontrado uno de los 'best sellers' con más ventas en farmacias. Se trata de M-Fhaktor de Mabosalud, que es la línea de complementos alimenticios y cosmética de recomendación farmacéutica referente en el mercado. ¿Lo mejor? Su baratísimo precio, menos de 10 euros.

Es una crema FACIAL, CUELLO Y ESCOTE que contribuye al rejuvenecimiento de la piel,

ayudando a combatir las arrugas y proporcionando luminosidad a la piel. Contiene centella asiática con propiedades terapéutica que en cosmética actúan sobre las arrugas y las estrías, atenuándolas y evitando su aparición.

También colágeno hidrolizado con efectos hidratantes a corto y largo plazo, además proteger los queratinocitos y las células de la epidermis contra los signos del envejecimiento. Y, entre otros ingredientes de alta calidad, lleva aloe vera que ya sabemos que es ideal porque estimula la reproducción de nuevas células.