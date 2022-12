Lo sabemos, a tu amiga, la más maja del grupo, se le ha ocurrido este año hacer un amigo invisible y no sabes qué regalar. No te preocupes más, te traemos las bombas de baño navideñas que meter en tu pack de regalos para el amigo invisible. Sí, cuestan menos de 10 euros, así que todavía te sobra dinero para comprar unos calcetines. Si lo que buscas es despejar tu mente y relajarte en tu bañera porque odias hacer regalos, ficha estos productos con los que saldrás del baño renovada y relajada.

De un tiempo a esta parte las bombas de baño se han vuelto un must have de belleza que tener en el armario del baño para cuando quieres dedicarte un poco de mimo. No solo son buenísimas para cerrar los ojos y desconectar escuchando tu playlist de Spotify, también tienen beneficios para tu piel. Algunas de ellas cuentan con perfumes dulces, cítricos y florales para perfumar tu cuerpo. Otras incluyen glitter fina para darle a tu piel el acabado satinado que necesitas para un efecto glow súper navideño.

Ficha las bombas de baño navideñas que tienes que incluir en tu rutina de selfcare

Disfruta de un baño relajante dándole al agua de tu bañera un toque especial con estos productos. Muchas ya se han rendido a la aromaterapia, si disfrutas de fragancias suaves, y agradables como las que contienen la mayoría de estas bombas de baño, liberarás tensiones y mejorarás el aspecto de tu piel. Una piel sin estrés es una piel bonita y luminosa. Caramelo, cítricos, menta o aromas florales, traemos un popurrí de aromas irresistibles que se impregnarán en vuestra piel al salir de vuestro baño y no os abandonarán en todo el día. Puedes encontrarlas en Lush, Druni, o Primor y, de paso, echar un ojo por las novedades de la temporada.

Desliza para descubrir en la galería nuestra selección de bombas de baño navideñas. Date un capricho para cuidar y suavizar tu piel gracias a la espuma de estos cosméticos. Algunos son ediciones limitadas especiales para esta época del año, corre y hazte con alguna antes de que vuelen en tiendas. Conecta contigo misma o con tu pareja, también son ideales para un plan romántico.