Tonos pastel, manicura geométrica, detalles artísticos… De Laura Escanes a Rosalía pasando por Shakira o Laura Matamoros, estas son las tendencias en uñas que triunfarán esta primavera.

La manicura, como los cortes de pelo, el maquillaje o la moda, evolucionan cada año; se adaptan a las circunstancias y se transforman según nuestras necesidades y gustos. Cada temporada las tendencias en uñas van cambiando y, con ellas, las peticiones que hacemos en nuestro salón de belleza de confianza. Si a principios de siglo todas queríamos unas garritas de estética futurista en tonos dorados o plateados y hace solo un par de años apostábamos por el estilo stiletto, las uñas de gel extralargas y las decoraciones exuberantes; ahora nos hemos relajado un poco (al menos la mayoría de nosotras) y nos hemos enamorado de las manicuras más sencillas, discretas y tranquilas. En 2021 decimos adiós a la pedrería, los brillos y las lentejuelas para dar la bienvenida a una forma de pintarnos las uñas mucho más simple pero no por ello menos bonita.

Esta primavera veremos colores pastel como el lila o el rosa claro; llevaremos las uñas teñidas de azul bebé; nos daremos el capricho de añadir algún detalle artístico no muy llamativo a nuestra manicura; dejaremos a un lado el esmalte y nos conformaremos solo con brillo; y luciremos las garras mucho más cortitas y discreta que en años anteriores. Y es que esta primavera la tendencias en uñas prometen un cambio de 180 grados. No hay más que ver los diseños que ya han probado alguna de nuestras famosas favoritas para darse cuenta. ¡Tenemos muchas ganas de imitarlos!

¡Toma notad! Estas son las tendencias en uñas de la primavera

No son pocas las famosas que ya han probado las tendencias más acertadas de esta primavera. Entre ellas, cómo no, muchas influencers, que se han convertido en las encargadas de dictar qué se lleva y qué no cada temporada. Destacan, sin lugar a dudas, las uñitas en color lila de Laura Escanes, el estampado geométrico casi psicodélico de María Pombo o la manicura natural de Laura Matamoros. Sin embargo, si nos fijamos en las reinas de Instagram internacionales y echamos un ojo al perfil de, por ejemplo, la gran Kylie Jenner; nos damos cuenta de que lo extravagante sigue triunfando al otro lado del charco.

Pero no todo iban a ser influencers. Artistas como Rosalía o Shakira también nos han enamorado gracias a sus manicuras. La de Barranquilla con el que, sin duda, será el color de la próxima temporada y la barcelonesa (tra, tra) con el estampado más original y bonito que hemos visto hasta la fecha. ¿Con cuál de estos estilos os quedáis? ¡Nosotras somos incapaces de elegir!