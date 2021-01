Sí, como lees. Hay un producto que logra que no se te empañen las gafas al llevar mascarilla. Cuesta menos de 10 euros y es toda una revolución.

No debemos ser las únicas personas que, desde que la pandemia comenzase y la mascarilla se convirtiese en un complemento más de nuestro look; hemos dejado a un lado las gafas y hemos comenzado a usar (y a abusar) de nuestras lentillas. El motivo es muy sencillo; y es que levar mascarilla y gafas de sol o de vista es una combinación tan desastrosa como poco práctica. Cuando llevamos anteojos, el vaho que produce nuestro aliento, por culpa del dichoso cubrebocas, hace que se empañen los cristales de nuestras gafas, lo nos impide ver lo más mínimo.

Cada vez más frecuente encontrarnos con un conocido y pasar de largo, sin saludarlo, porque tenemos las gafas tan empañadas que no somos capaces de ver ni lo más mínimo. Es una situación que resulta la mar de desagradable; pues estaremos todos de acuerdo en que a ninguno de los aquí presente le resulta agradable gusta quedar de maleducado y, muchísimo menos, ir por la vida sin ver tres en un burro.

El producto que consigue que no se nos empañen las gafas con la mascarilla

Ya hemos intentado de todo para que nuestras gafas, al llevar mascarilla, no se empañen. Hemos colocado los cristales por fuera de la tela; hemos probado que el aire salga hacia los lados poniendo las gomitas de la mascarilla en una posición concreta, casi arquitectónica; y nos hemos hecho con todo tipo de mascarilla (FFP2, quirúrgica, de tela…) y nada. No hay remedio. O sí.

Resulta que una pequeña empresa coreana (cómo no) ha querido hacernos la vida un pelín más fácil inventando un producto de lo más simpático que consigue que nuestras gafas no se empañen aún llevando mascarilla. Se trata de una gamuza anti-vaho; un trapito de microfibra cuya composición logra que nuestras gafas estén intactas durante más de doce horas. La marca, NKare, afirma que su fabricación permite usar este simpático trozo de tela hasta 300 veces sin perder su capacidad anti-vaho y que podemos usarlo en todo tipo de gafas: de vista, de sol, de buceo, viseras de cascos, prismáticos… ¡Una maravilla!

Esta gamuza, cuyo precio no supera los diez euros (cuesta 9,95 €) no raya nuestras gafas y tampoco produce efectos en las superficies sobre las que se use; además de que no deja pelusas. Para que sea efectiva, solo hay que limpiar los cristales de nuestras gafas con ellas y voilà. Adiós vaho como por por arte de magia. ¡Una maravilla!