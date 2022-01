«Cuando perdí tanto peso se me cayó la piel tanto en la barriga, que no la tengo solo rellena de grasa sino también de piel que se me ha caído, y sobre todo en los muslos, que me los rozo. Cuando estaba gordita me rozaba y ahora por la piel caída me sigo rozando», contó. «Mi sueño sería verme sin eso pero eso, a parte de adelgazar, la piel me la tiene que quitar un cirujano», remató.