La mayoría de las mujeres morenas prueban las mechas en tonos chocolates y en color caramelo, para iluminar su imagen. Eva González es el ejemplo de una de las cabelleras más deseadas. Desde hoy, además, lo será aún más porque le ha dado un aire súper trendy con unas mechas que le dan mucha luz al rostro y movimiento en el pelo.

Si tienes una melena oscura y te gustaría hacer un cambio que no sea demasiado drástico, pero que resulte altamente favorecedor, el ‘moreno iluminado’ pueden ser tu mejor opción. Aunque los rubios siguen siendo los tonos más pedidos en los salones de belleza, este año los rojos están arrasando y los tonos chocolate tampoco se quedan atrás. Pero el ya bautizado como ‘moreno iluminado’ es pura tendencia. La idea es decir adiós a las melenas oscuras aburridas.

La andaluza no es asidua a cambios de looks radicales, sin embargo sí suele aclararlo u oscurecerlo de vez en cuando. Pero eso sí, siempre con técnicas de coloración que no requieran mucho mantenimiento para que la melena se vea saludable.

Ella ha retocado el color pero sigue manteniendo su melena larga, por debajo del pecho. Además está impresionante con unas ondas muy marcadas que potencian la caída natural de su melena. Las lleva muy naturales y con una sencilla raya en medio.

Qué es el efecto morena laminada que lleva Eva González

El look de morena iluminada de Eva es perfecto para los cabellos monocromáticos como el suyo. Tiene como objetivo mantener el color, pero dándole a los mechones más profundidad y movimiento con la coloración. Así aclara de forma sutil los mechones de cabello moreno, pero SIN CAMBIAR el tono base. El resultado tiene que quedar lo más natural posible. Ella lo lleva gradualmentedesde el largo hasta las puntas del cabello.

Si tienes pensado pasar por la peluquería haz zoom al look de la mujer de Cayetano Rivera y tendrás la melena más bonita de todas tus amigas. En el caso de la presentadora, ha conseguido un resultado sensual y bonito a base de mechas muy finitas y discretas en tonos oscuros que contrasten con su moreno de base y da lugar a un look de lo más elegante. Además ayudan a ‘contornear’ y equilibrar visualmente el rostro.