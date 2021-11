Lo ha dicho ella misma: «Jamás me veréis sin llevar las uñas perfectas». Estela Grande tiene obsesión por su manicura y no hay semana que no nos sorprenda tras su visita al salón de belleza. Pues bien, ahora la influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con más de 400 mil seguidores, nos ha vuelto a enamorar con un nuevo diseño perfecto para estas navidades.

Estela Grande se decanta por la manicura más elegante del momento

Durante los últimos meses hemos visto auténticas obras de arte en las manos de nuestras famosas favoritas: manicuras con detalles flúor, francesas de color, uñas decoradas con brillantes y purpurina, dibujos geométricos de lo más elaborados… Y es que, sin lugar a dudas, las uñas se han convertido en una seña de identidad, hasta tal punto que ya casi son un accesorio más de nuestros looks.

Se llevan largas y llamativas, aunque si se les añade un toque personal, son éxito asegurado. Estela Grande lo sabe y no tiene miedo de arriesgar con su manicura semana tras semana. Ya hemos visto lucir a la ex mujer de Diego Matamoros muchas de las tendencias de este 2021 y esta vez lo ha vuelto a hacer. A poco más de un mes de acabar el año ha apostado por el color de la temporada, el marrón chocolate. Eso sí, nada de sencillismos, Estela ha estrenado uñas con formas minimalistas.

Tendencias al cuadrado

Aunque la forma cuadrada nunca pasa de moda, lo cierto es que esta temporada la almendrada y extralarga ha ido ganando terreno y está en alza. Estela ya se ha rendido a ella, pero además ha apostado por combinar varias tendencias en una.

En dos de sus uñas se ha decantado por la francesa de color. Y es que la francesa clásica es ya cosa del pasado y ahora las nuevas modas dictan que esta manicura se luzca con las puntas de colores para hacerla más rompedora y diferente. En otras dos uñas la influencer ha elegido un diseño minimalista, pintando solamente dos extremos. ¿En el resto? El color más otoñal y buscado del momento, el marrón. Solo hay una normal fundamental para triunfar con este tono: lucir las uñas con un extra de brillo. ¡Dicho y hecho!

Y si tú también quieres la misma manicura que la exconcursante de Gran Hermano apunta, porque ella misma ha desvelado los números que lleva: el tono marrón 76 y el tono base 51 de Hello Nails, una franquicia de uñas en Madrid a la que suelen acudir muchas de nuestras famosas.