Las cejas súper perfiladas, depiladas y finas son cosa del siglo pasado y, aunque, algunas se resisten a dejarse crecer las cejas, lo cierto es que cada día vemos más las cejas muy pobladas en mujeres. Frida Kahlo fue una visionaria y Cara Delevingne preparó el terreno para que ahora las cejas laminadas y sin depilar sean la nueva moda. Cristina Pedroche, en sus primeras apariciones en televisión, llevaba unas cejas finas y depiladas, pero de eso ya hace años. La presentadora ha cambiado sus gustos y se las ha dejado crecer, ahora las lleva largas, gruesas y peinadas. Las cejas laminadas son muy fáciles de conseguir, necesitan muy pocos cuidados. Sigue nuestros tips de belleza para obtener este acabado tan trendy.

La novia de Dabiz Muñoz se ha convertido en una de las mujeres que más se la juega con la moda y con los nuevos looks. Aunque le lluevan las críticas, ella permanece impertérrita ante sus haters y sigue innovando con maquillajes innovadores. De un tiempo a esta parte, la vallecana ha empezado a lucir unas cejas gruesas requetepobladas.

Consigue las cejas laminadas de Cristina Pedroche con un sérum de pestañas

Si ahora tienes unas cejas finas y muy depiladas te recomendamos usar un sérum fortificante de pestañas y aplicarlo en tus cejas. Sería una buena idea incluir en tu rutina facial el Peony Limitless Eyelash Serum de Freshly Cosmetics para activar el crecimiento y la dureza del pelo, tiene un precio de 35 euros, pero sus resultados a largo plazo son increíbles.

En caso de que ya tengas una buena cantidad de pelo y solo quieras empezar a domar tus cejas, te recomendamos la máscara New Pro Gel Mascara Lash Serum de Kiko Milano que tiene un precio de 9,99 euros. Peina tus cejas hacia arriba y diagonalmente, después aprieta con los dedos para fijar el pelo y deja secar unos segundos. Si aún así, tus cejas son rebeldes y tienden a volver a su forma original, te recomendamos aplicar un poco de gomina con un peine de cejas o goupillon.

Usa máscara de pestañas transparente o gomina para aumentar la fijación

Es probable que tus cejas se vean irregulares o que tengan algunas calvas en la parte más cercana al entrecejo, es normal. Te puedes ayudar de un pincel biselado o un lápiz de cejas para rellenar los huecos. Si quieres hacer un efecto de cejas superpobladas, puedes dibujar con un pincel especial pequeños pelitos en la dirección en la que las hayas peinado. Intenta buscar un tono parecido al pelo de tus cejas para obtener un acabado natural.

Es probable que algunos pelos queden con distinta longitud, algunas, peinan sus cejas hacia arriba y, con una cuchilla especial, cortan creando un ángulo descendente y simétrico en ambos lados. Si no se atreves, siempre puedes acudir a un salón de belleza para que te aconsejen y creen un diseño favorecedor para tu rostro.

Dua Lipa, Rosalía, Karol G y otras muchas artistas han apostado ya por las cejas laminadas. Cristina Pedroche no solo ha apostado por dejar crecer sus cejas, sino que cada día cuida más sus maquillajes y explora nuevos horizontes para no dejar de sorprendernos. Maquillajes joya, delineados flotantes, sombras inversas e iluminadores súper potentes, no le queda nada que no haya probado aún.