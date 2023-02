Las famosas de todo el mundo están cuidando cada vez más su look y su imagen. Sus constantes exposiciones públicas y sus agendas apretadas hacen que casi siempre tenga que están poniéndose a punto, mostrando su mejor imagen y eso conlleva eliminar cualquier imperfección como son las ojeras.En sus visitas a sus clínicas de confianza, Tamara Gorro, Anabel Pantoja o María Patiño se han sometido a un retoque estrella 'top' para eliminar la dichosa sombra oscuro que habita sobre sus ojos y afea su mirada.

Y es que la mirada es uno de nuestros rasgos que más llaman la atención, incluso son un signo de belleza y estética. Los ojos son lo primero que observamos de una persona, siendo una cualidad física que despierta interés. Todo esto, se puede esfumar con unas ojeras, son signo de cansancio, tristeza y envejecimiento.

Pero, antes de anda, ¿Sabes por qué se forman las ojeras? Las ojeras son una depresión debajo del párpado inferior del ojo y puede verse más oscura. Hay diversas causas por la que pueden producirse. Las más comunes son falta de descanso, herencia genética, alteraciones hormonales, signos de la edad (a partir de los 30 años un 50% de las mujeres tienen ojeras) y estrés. Por suerte existen tratamientos ideales para hacerles frente. Te los contamos...

Si quieres acabar para siempre con las ojeras... ¡Apunta!

Hay dos tipos de tratamientos médico-estético: la despigmentación y el relleno. El tratamiento despigmentante elimina las manchas o sombras de las ojeras, mejora nuestra apariencia y llena de vida nuestra mirada. Y el relleno de ojeras con ácido de ojeras con ácido hialurónico busca mejorar las cavidades, remodelando la zona y tensando la piel para dar un aspecto más joven y armónico con nuestro rostro.

¿Por qué hacer el relleno de ojeras? Mejora la mirada, elimina los signos del cansancio, le da a tu rostro un look más fresco y joven. Hidrata la zona, el ácido hialurónico tiene un gran poder de hidratación que favorece a la producción de colágeno. Es muy rápido y sin dolor, es uno de los tratamientos que menos duele en la medicina estética, además suele durar unos 20 minutos y los resultados tiene una duración de 8-12 meses aproximadamente. ¡Parecerá que has dormido 20 horas!

¿Dónde puedes realizarte este tratamiento? Existen muchas clínicas, lo ideal siempre es buscar la que mejor vaya contigo. Nosotras nos hemos puesto en contacto con Trevi, que es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados), para saber detalles sobre este tratamiento y esto es lo que nos han contado.

¿En qué consiste el tratamiento? El objetivo principal es conseguir una mirada más despejada y eliminar o disminuir las ojeras. Al rellenar la zona de las ojeras se consigue eliminar el surco y disminuir la pigmentación. El resultado obtenido es potenciar la mirada con un aspecto joven y fresco. El tratamiento de ojeras se realiza en consulta en media hora, no duele y no requiere reposo. Además los resultados duran entre 6 y 12 meses dependiendo de cada persona.

Remedios caseros para eliminar las ojeras

Si lo tuyo no son las agujas... también puedes decir adiós a las ojeras desde casa. No es tan efectivo como la primera opción, pero ayuda. El uso del pepino puede ser un tópico pero aplicar unas rodajas en los ojos puede aliviar el cansancio y reducir la hinchazón. Esto se debe a que el pepino contiene altos niveles de agua y vitamina C, que pueden ayudar a nutrir e hidratar la piel.

Otra idea increíble son las bolsas de té. Puedes usar bolsas de té negro, verde o de hierbas. Primero hierve dos bolsas en agua y déjalas enfriar, después ponlas en cada ojo. Y si quieres un efecto más refrescante, metelas en la nevera. El té te ayudará a disminuir las ojeras y la hinchazón, gracias a la cafeína que presenta propiedades antioxidantes y estimula la circulación sanguínea.