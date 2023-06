El verano es la estación más odiada por aquellas que tienen la piel grasa. La aparición de brillos y la sudoración excesiva provocada por el calor puede provocar un exceso de sebo en el rostro. Esto puede ser un incordio si tenemos que llevar un maquillaje especial y no queremos que se estropee a mitad de la noche. Por eso Violeta Mangriñán nos ha desvelado su producto favorito para lucir un rostro sin brillos, ni imperfecciones. Te damos todos los detalles del nuevo fichaje de skin care de la influencer a continuación.

La esposa de Fabio Colloricchio se ha convertido poco a poco en prescriptora de belleza y muchas mujeres de su edad siguen a pies juntillas sus consejos para cuidar la piel. En esta ocasión, nos ha contado su problema con el acné producido por los cambios hormonales después de su embarazo: "cuando me va a venir la regla me salen un granito o dos y cuando se me va también. Me salen los de bienvenida y los de despedida". Es por ello que la joven ha empezado a usar un limpiador específico para pieles grasas, concretamente, el Naturally Clear Purificante de Weleda.

Violeta Mangriñán usa un gel limpiador para pieles grasas de Weleda

Esta novedad de la célebre firma de cosmética es la opción perfecta para las que quieran seborregular su rostro, reducir puntos negros, brillos y espinillas. Su fórmula patentada ayuda a deshacerte de las bacterias que provocan los brotes y se puede usar como gel desmaquillante. ¡Además es súper económico! Este gel limpiador tiene un precio de 7,98 euros y lo podéis encontrar en Druni, Primor o Douglas. ¿Quieres descubrir algunas alternativas para este producto? Desliza para descubrir nuestra selección en la galería.