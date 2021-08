Anabel Pantoja sigue manteniendo su rutina de ejercicios en verano para conservar la figura que consiguió hace unos meses tras su última operación

Pocas cosas en esta vida no requieren de esfuerzo. Anabel Pantoja está siendo totalmente sincera con los cambios que se están produciendo en su cuerpo y mostrando que se están produciendo porque ella está poniendo mucho tesón, especialmente en el gimnasio. La sobrina de Isabel Pantoja está entrenando duro para mantenerse en forma y no duda en compartir los ejercicios que están haciendo que su cuerpo esté más tonificado. Anabel está intentado llevar una vida sana con unas rutinas correctas de alimentación y de actividad física y mantener su forma actual.

Ejercicios tras la operación

La colaboradora televisiva compartía uno de los ejercicios que hace para estar en forma. Pero ese entrenamiento es también parte de esa rutina de mantenimiento tras la operación a la que se sometió esta primavera. Anabel se sometió a una lipoláser bastante intensa que le hizo lucir esa figura mucho más estilizada que tiene ahora.

Aunque en los primeros días tras pasar por quirófano no se puede realizar actividad física tan intensa, tras el periodo de descanso necesario Anabel Pantoja está dando todo en el gimnasio para tonificar y quedarse con su actual talla. Está tan comprometida con el asunto que hasta ella se sorprendía contando a sus seguidores en Instagram que “hace años me decían de levantarte y venir a entrenar en pleno agosto, y me daba la risa. Ahora es una costumbre, motivación y sobre todo rutina”.

Anabel Pantoja hace ejercicio controlado y supervisado

Así pues, parece que Anabel está comprometida con mantener esa vida sana y acude a entrenar varias veces a la semana. Los ejercicios se los supervisan sus entrenadores personales, Miguel Lordán, que también entrena a otros rostros conocidos como Malena Costa, Mar Saura o Miriam Giovanelli, y Javier Pantoja, a quien hemos visto también con Alba Díaz y Ana Polvorosa.

Entre los ejercicios que hace Anabel hay de fuerza, pero también aeróbicos, para coordinar la quema de grasas con la tonificación muscular. Así, la vemos corriendo en la cinta de fuerza pero también entrenando el equilibrio, lo que hace que se trabaje la musculatura profunda, o levantando pesas.

Además, para movilizar el tren superior y mantener la musculatura en los brazos, Anabel practica movimientos de boxeo y hace planchas, que sirven para ganar fuerza en esta zona mientras se fortalece, además, el abdomen. Y por supuesto, no pueden faltar las gomas, un clásico que es muy útil, porque con ellas se pueden hacer múltiples ejercicios para fortalecer la musculatura de distintas partes del cuerpo.