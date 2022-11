Seguro que lo has escuchado muchas veces. Los caldos proporcionan una gran cantidad de líquido y mucha fibra, sobre todo si no los cuelas. Pero no solo eso, son altamente drenantes, toxificantes y grandes aliados del adelgazamiento. ¿Necesitas más argumentos para rendirte a la dieta de la sopa antes de que llegue Navidad? La Dra María José Crispín nos propone el siguiente plan, ¡apunta!

Dieta de la sopa: pierde hasta 4 kilos sin pasar frío

Antes de nada debes tener claro que este plan es estrictamente una dieta de choque y no se puede hacer durante más de dos semanas seguidas. Dicho esto, dependiendo de cada caso, se pueden llegar a perder de 1 a 4 kilos a la semana, pero hay que tener en cuenta algunas cosas: si hay sobrepeso será más fácil eliminar el exceso que si estamos en normopeso. Además, recuerda: este plan no es magia, es simplemente una mezcla de alimentos que sirven para desintoxicar y depurar el organismo, por lo que para lograr los mejores resultados, debes completar la dieta con una rutina de ejercicio.

DESAYUNO (Todos los días igual)

•30 g de avena en polvo

•200 ml de leche desnatada sin lactosa

•4 nueces

•canela

•10 uvas pasas

•jengibre

•semillas de lino

•semillas de chía

•1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar

Si lo tomas en frío mezcla todos los ingredientes y bate. Si lo tomas en caliente primero pon a hervir los copos de avena en leche y cacao hasta que espese y haz una papilla. Después, añade el resto y tómalo recién hecho. En ambos casos puedes acompañarlos de té verde.

MERIENDA (Elegir dos diferentes cada día)

•75 g de piña + 1 naranja + 100 g de queso fresco batido 0%

•75 g de frutos rojos + 1 limón + 100 g de queso fresco batido 0%

•75 g de fresas + 1 naranja + 100 g de queso fresco batido 0%

•1 kiwi + 1 manzana + 100 g de queso fresco batido 0%

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora. También puedes sustituir el queso batido por yogur bífidus desnatado. A media mañana acompaña de té verde y para merendar de infusión sin teína.

COMIDAS Y CENAS (Elegir dos combinaciones distintas al día de cualquiera de las dos opciones)

Va en gustos, aunque en principio puede apetecer más la opción caliente en esta época del año. Hay que recordar que la verdura cocida es más digestiva, por lo que se recomienda consumirla así por la noche. Durante el día, además, puede ser más apetecible algo frío y por la noche más reconfortante un caldo calentito.

Opción fría:

•500 g de espinacas •1 ramita de apio •1 manzana •1/2 pepino •1 zanahoria •2 ½ remolacha cocida •1 naranja •1 limón

Mezcla todos los ingredientesen la batidora hasta conseguir un puré. Antes de consumir también puedes añadir una cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Opción caliente:

•150 g de brócoli •3 dientes de ajo •150 g de repollo •1 cebolla •1 tomate •150 g de alcachofas limpias •1 ramita de apio •1 puerro •3 dientes de ajo •1 ramita de perejil •1 chorrito de limón

Cuece todos los ingredientes a fuego lento en un litro de agua. Después tritura o bate para conseguir un caldo o un puré.