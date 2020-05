Después de más de dos meses de encierro, nuestra piel, nuestros pelos y nuestras uñas necesitan mimos. Ahora que ya han abierto muchos de los centros de belleza y peluquerías, las famosas se ponen en manos de los expertos para hacerse una puesta a punto ahora que podemos comenzar a salir poco a poco y estamos cada vez más cerca de la «nueva normalidad». Mar Torres ha sido una de las que ya ha pasado por chapa y pintura para darle la bienvenida al buen tiempo .

Mar Torres ha acudido a un centro de belleza

Este jueves, Mar Torres se ha sometido a un cambio de looks y a varios tratamientos beauty. La que fuera pareja de Froilán ha acudido a uno de sus centros de confianza, a la clínica Estética María De La Peña, en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Lo primero que ha hecho ha sido ponerse en las manos del peluquero Paco Orellana para someterse a un cambio de look. Y es que tal y como ella misma nos ha mostrado, Mar Torres ha apostado por aclararse el pelo y hacerse unas mechas con una de las técnicas más utilizada por las famosas, la balayage. Además, en este cambio de look podemos ver como Mar Torres se ha cortado un pelín su larga melena, una de sus señas de identidad. Con un rubio más cenizo, Mar ha sorprendido a todos sus seguidores.

Pero no ha quedado ahí su día beauty. Todavía hay más. La joven también se ha hecho las uñas en la mencionada clínica. «Mirar que color, qué pasada (dice refiriéndose al pelo) y las uñas, por fin, me las he hecho. Ya han pasado por el taller«, ha asegurado Mar Torres a través de sus Stories de Instagram. La expareja de Froilán ha optado por unas uñas en tono rosa pastel, un color que eleva el bronceado y que es perfecto para estos días en los que todavía estamos un poco blanquitos pero que queremos ya presumir de un tono más en nuestro color de piel.

Un tratamiento de belleza para recuperar la vitalidad en la piel

Además de ponerse en manos de su peluquero de confianza y de hacerse las uñas, Mar Torres también ha compartido una de las salas donde se hacen tratamientos tanto faciales y corporales y ha escrito » Este sitio es mi preferido». Aunque no ha asegurado que se ha sometido a un tratamiento de piel, no sería de extrañar después de tantas semanas de encierro. Posiblemente, la joven habrá apostado por un tratamiento facial que combine un cocktail de vitaminas para devolverle la luz, la vitalidad y la energía al rostro. Además, este tipo de tratamientos también preparan el rostro para recibir la luz del sol sin sufrir daños. Sea como fuera, lo cierto es que Mar Torres ha disfrutado de un día de lo más intenso.