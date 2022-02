Pese a que aún falta más de un mes y medio para que llegue la primavera, las altas temperaturas de estos días nos invitan a pensar ya en la estación más colorida del año. Al tradicional cambio de armario, se suma nuestro cabello, muy desmejorado después de un invierno oculto en gorros, sobreros, capuchas… Si crees que necesitas un cambio, tenemos buenas noticias porque las tendencias de peinado que serán protagonistas esta primavera y que estamos viendo pasarelas internacionales de moda son cómodas, versátiles y muy favorecedoras.

1. Apuesta por el «frizz» (o cabello secado al aire)

Sabemos que el cabello encrespado es el caballo de batalla de muchas de nosotras y que el secador y las planchas son casi una prolongación de nuestro brazo. Pues bien, esta primavera podrás secar tu cabello al aire porque el «frizz» o cabello encrespado será una de las tendencias de la temporada. Pero ojo, no se trata de no cuidar el cabello sino de normalizar el el aspecto natural del pelo que tiende a encresparse.

2. El cabello con efecto mojado nunca falla

Sigue siendo un clásico para la temporada primaveral y, cómo no, estival. Se caracteriza por la versatilidad, ya que funciona tanto de día como de noche. El objetivo es que tu cabello luzca como si acabaras de salir de la ducha. Aunque parezca contradictorio, se consigue con el pelo seco, al que le aplicas con las manos un gel desde la raíz hasta las puntas. Para lograr que el peinado se mantenga durante horas, solo tienes que aplicar un spray de fijación.

3. La raya al medio, el must de la primavera

La que fuera una de las tendencias más potentes de los 90, vuelve con fuerza. Si bien es cierto que la raya en medio no favorece a todos los rostros, puedes probar y ver qué tal te sienta. Acertarás seguro si tu cara es redonda u ovalada. En general, este peinado aporta un look más aniñado así que no lo dudes y, si no te convence, estás a tiempo de volver a colocar la raya en su lado original.

4. El chin bob: a la altura de la barbilla

Efectivamente, seguimos a vueltas con el bob. El peinado estrella de las últimas temporadas se resiste a desaparecer. Lo último es que el largo llegue hasta la barbilla. Con la raya al medio, favorece a los rostros más redondos mientas que a los ovalados les sentará genial con la raya al lado. Este corte duplica visualmente la cantidad de pelo por lo que es perfecto para los cabellos finos.

5. Prueba con todo tipo de accesorios

Las horquillas, las diademas, los lazos, los pañuelos, los pasadores… (Casi) todo lo que se te ocurra para adornar tu cabello será tendencia esta primavera. Así que echa a volar tu imaginación y dale un toque original a tu peinado.