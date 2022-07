No vamos a engañarnos, en verano (especialmente en vacaciones), es muy pero que muy complicado estar a dieta. El buffet del hotel, las cenas con amigos, las copas por la tarde, el picoteo en las terrazas… Por ello, y para compensar los excesos, es fundamental tratar de comer limpio cuando no tengamos compromisos y podamos cocinar en casa. El desayuno, por ejemplo, es una de las comidas que más fácil nos pone hacer las cosas bien. No valen las excusas de ‘pillo lo primero que cojo porque tengo prisa o me he despertado tarde’. Aprovecha ahora que tienes más tiempo para empezar el día con un desayuno saludable y saciante, tal y como hace Nagore Robles.

Nagore Robles desvela su desayuno más healthy y delicioso

Recuerda esto siempre: cuando te saltas el desayuno, tu organismo lo percibe como una situación de escasez y reacciona activando el metabolismo en ‘modo alerta’, liberando

unas hormonas que lo hacen más lento y que estimulan el almacenamiento de energía en forma de grasas. ¡Y nada de pillar un bollo industrial! Proponte como objetivo este verano empezar a desayunar mejor. ¿Una buena opción? La que nos propone la presentadora.

Nagore Robles empieza sus mañanas con un desayuno de lo más completo que, además, le ayuda a mantener la báscula a raya. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues… ni más ni menos que de un bowl. ¿Qué incluye exactamente? Copos de avena, leche de avena 0%, manzana, nueces de Brasil y mucha canela.

Lo cierto es que la avena es el hidrato de carbono por excelencia: reduce significativamente el colesterol, combate el estreñimiento y produce una gran sensación de saciedad. Y si tú también eres fan de la canela, estás de suerte, porque su aroma se debe a un compuesto llamado cinamoaldehído, que tiene la capacidad de favorecer la eliminación de grasa abdominal, la menos saludable. Además, baja la producción de insulina y los niveles de azúcar en sangre. ¡Todo beneficios! ¡Prueba este desayuno ya!