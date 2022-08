Nos pasamos el año intentando cuidar nuestra línea con platos saludables y bajos en calorías. Sin embargo, cuando nos vamos de vacaciones y nos hospedamos en un hotel que cuenta con desayuno tipo buffet, es complicado resistirse. Lo cierto es que si nos sobrepasamos uno o dos días no pasa nada, pero si son más, los excesos pueden pasar factura a la báscula y a nuestra grasa corporal. Y claro, después llegan las lamentaciones.

Aunque te cueste creerlo, controlarse ante bandejas deliciosas llenas de bollería no es misión imposible. Y sino que se lo digan a Makoke, que nos acaba de dar una lección. La exmujer de Kiko Matamoros se encuentra disfrutando de unos días de relax y diversión en Marbella. Allí está alojada en uno de los hoteles más exclusivos y, por supuesto, el desayuno buffet es espectacular. Pero lejos de caer en tentaciones, la colaboradora de televisión es capaz de elegir un combo sano, rico y muy saciante. ¡Y tú deberías seguir su ejemplo y tomar nota!

Makoke elige el desayuno clave para no engordar ni un gramo este verano

La madre de Anita Matamoros es toda una experta en nutrición y sabe perfectamente qué necesita incluir en sus platos para mantenerse en forma. Por eso a la hora de enfrentarse a un desayuno tipo buffet, Makoke elige alimentos con un alto contenido en agua, como la fruta. En concreto apuesta por la piña, la sandía y el melón.

Pero ojo, porque tampoco descuida las proteínas y se decanta por los huevos (en forma de tortilla francesa) y el yogur desnatado. Pero su desayuno no estaría completo si no incluyese también algo de carbohidratos, por lo que suma un poco de muesli integral. ¿Para beber? Nada de café. La malagueña disfruta de un batido détox con apio, espinacas, manzana… En definitiva, una opción perfecta para no sucumbir a los excesos que tan mal nos hacen sentir después.