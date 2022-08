¿Cuántas veces te has preguntado cuál es el secreto de algunas famosas para estar cada vez más y más jóvenes? ¿Y cuántas otras veces has querido saber qué dieta persiguen exactamente algunas exmodelos para mantenerse así de delgadas a pesar de los años? Pues… te traemos la respuesta a estas dos incógnitas.

Hay que reconocer que en la lucha contra el envejecimiento, la genética, los retoque estéticos y los buenos cosméticos juegan un papel fundamental. Pero ojo, porque no lo son todo. También es clave cuidar nuestra piel desde el interior. Y lo mismo pasa con el objetivo de mantener la báscula a raya. No solo es importante hacer ejercicio físico de forma regular, sino vigilar qué comemos cada día. Por eso debes apuntar ya el desayuno de María José Suárez. Y es que reúne todo lo necesario para plantarle cara al paso del tiempo y, a la vez, lograr perder peso (o al menos no ganarlo).

María José Suárez se rinde al desayuno más rico y saludable

Es un hecho: a partir de los 40 años el metabolismo se desacelera y aumenta la facilidad para engordar. Además, el organismo pierde una gran capacidad de regeneración celular y disminuye la producción de sebo y colágeno, lo que hace que la piel se vuelva más seca y menos elástica. ¿La solución? Apostar por cuidarse, por eso María José Suárez opta por un desayuno lleno de beneficios saludables antienvejecimiento: tostada con aguacate, huevo y semillas de chía.

¡No hay excusas para no comer sano! Porque este desayuno no puede ser más fácil de preparar: Hazte con una tostada integral (fuente de fibra y otros nutrientes como el selenio, el potasio y el magnesio), corta unas rodajas finas de aguacate y cuece un par de huevos unos minutos menos para que queden pasados por agua. Añádeles unas gotas de aceite de oliva y semillas (o tus especias preferidas) y… ¡listo!