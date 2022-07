Las estrías son cicatrices que se producen por el estiramiento de la piel. Entre sus principales causas se encuentran el aumento o pérdida brusca de peso y, por supuesto, el embarazo. En general las estrías surgen cuando la piel se extiende rápidamente. Esto provoca que la capa intermedia de la epidermis se rasgue ligeramente, favoreciendo que afloren hacia la superficie las capas más profundas.

Hidratar la piel de forma constante y utilizar cremas y aceites antiestrías pueden ayudar a prevenirlas (o al menos a tratarlas en su fase inicial). Sin embargo, al tener un componente genético, no siempre es posible evitarlas. Pero cuanto más hidratada se encuentre la piel, por ejemplo durante el embarazo o en una dieta estricta para perder peso, menos posibilidades hay de que hagan su aparición. Y por ello Lidia Torrent, que se encuentra en el séptimo mes de gestación, ya se ha aliado con un producto que ha demostrado su eficacia.

«Hasta ahora solo me hidrataba la piel con cremas, pero mi tripa está cediendo prácticamente por días y quería algo más específico para las estrías. Me acuerdo que cuando era adolescente mi madre ya me hizo comprar esta crema, se llama Trofolastín«, explica la hija de Elsa Anka.

Lidia Torrent previene las estrías con la crema más vendida en Amazon

Lo cierto es que la crema para prevenir las estrías que ha empezado a utilizar Lidia Torrent, quizás te suene, ya que se ha convertido en los últimos años en la más vendida gracias a que ha demostrado resultados. El principal compuesto de su fórmula es la centella asiática, una planta que regenera y repara la piel para prevenir la aparición de cicatrices. Esto se debe a que estimula la síntesis del colágeno y, por lo tanto, devuelve la firmeza y elasticidad a la piel, además de que mejora su apariencia. Pero no solo eso, también contiene aceite de germen de trigo y vitaminas A, D y E, que funcionan como antioxidantes.

«Ya os iré contando qué tal me va, pero es una crema en la que confío porque ya conocía la marca de antes», afirma la novia de Jaime Astrain.