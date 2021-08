La venezolana nos ha contado cuál es el plan perfecto para mantenerse en forma y disfrutar de un buen rato con amigas. ¡Y solo cuesta 40 euros!

Seguramente, en más de una ocasión, hayas buscado mil y una excusas para no hacer deporte. Que si no tienes compañera con la que ir al gym, que si el plan es aburridísimo, que si es muy difícil hacer amigas en el gimnasio… Te entendemos, todas hemos pasado (o aún estamos) por esa etapa; pero permíteme decirte que estás equivocada. Practicar ejercicio es una de las actividades que mejor sientan a nuestro cuerpo y a nuestra mente y, si se sabe cómo, puede resultar tremendamente entretenido y divertido. O si no que se lo digan a Virginia Troconis, que ha descubierto la manera perfecta de combinar gimnasio y plan con amigas en un entorno maravilloso y con comida deliciosa. ¡Toma nota porque sé que te va a interesar!

La reportera de Como Sapiens ha compartido a través de su cuenta de Instagram una iniciativa de lo más curiosa que busca ayudarnos a estar en forma sin aburrirnos ni un segundo. Se trata de The Bruch Fit Club, una incitativa que lucha por que la actividad física no decaiga en verano y que lo hace a través del plan más apetecible y cañero; plan al que ya se ha apuntado Virginia Troconis.

The Bruch Fit Club, el plan que mezcla deporte y diversión que ya ha enamorado a Virigina Troconis

Esta iniciativa combina las sesiones de entrenamiento más cañeras del verano con el brunch más saludable y delicioso. Es muy sencillo, The Brunch Fit Club arranca a las 9 de la mañana con una clase de HIIT workout donde se trabajan todas las partes del cuerpo y donde te preparas para arrancar el día con la mejor energía. Después de la clase, para conocer un poco mejor a tus compañeras y para relajarte un poco después del subidón, Rachel’s Eco Love tiene preparado un delicioso brunch (entre un desayuno y un almuerzo) pensado para que puedas para reponer fuerzas y disfrutar de un ambiente relajante y maravilloso.

Un dos en uno que aúna deporte, relajación, buen rollo y nutrición y que tiene lugar todos los martes y jueves en el Hotel Puente Romano de Marbella. Sin duda, un plan perfecto que ha conquistado a Virginia Troconis pero también a muchas otras influencers como Paula Ordovás; y que tú deberías probar si este verano estás por la zona. ¡Solo cuesta 40 euros y la diversión está más que asegurada! No hay más que ver las imágenes que ha colgado la mujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ en las redes sociales para darse cuenta.