Alba Díaz nos ha sorprendido con un maquillaje super natural gracias a su labial en nude. Hemos recopilado 8 labiales para copiarla

Si ya de por si es difícil encontrar la barra de labios perfecta para tu tipo de piel, imagínate encontrar aquella en nude para conseguir un efecto natural. Aunque pienses que es casi imposible, tranquila, tenemos las opciones perfectas para ti. Hemos copiado el último make up de Alba Díaz, donde ha optado por un labial en nude, y nos hemos enamorado de ese toque sutil en los labios que queremos copiarlo para cualquier ocasión del día. Estos tonos que se adaptan perfectamente a tu tonalidad de labios son ideales para las 24 horas del día, tanto para ir al trabajo y maquillarte de manera más discreta, hasta para una cita donde el protagonismo lo tengan tus ojos y no quieras excederte con el maquillaje.

Elige tu barra de labios, según tu tono de piel

Mientras que un labial en rojo queda ideal para todo tipo de pieles, existen diferentes tonalidades en nude que te quedarán mejor que otras. Con estos tonos puedes conseguir dos cosas: que destaquen tus labios, por lo que tienes que optar por un nude fuerte, o que no resalte mucho, por lo que en esta ocasión optaremos por su versión más pálida. Eso sí, al igual que cuando compramos una base tenemos en cuenta nuestro tono de piel, a la hora de comprar un labial en nude también tenemos que tenerlo en cuenta, ya que no todo el mundo tiene el mismo tono de labio y por lo tanto no le queda igual el mismo labial. Pero, ¿cuál escojo mejor según mi tono?

Pues bien, si tu piel es clara opta por la gama de los rosados, desde los más pálidos hasta los más intensos, que dan vida a tus labios y dan una sensación saludable; si tu tono es medio, opta por aquellos más anaranjados, terracotas o beis; por último, si eres morena, apuesta por la versión más dorada y algo más clara que la piel para que aporte luminosidad al rostro.

Escoge estos labiales en su versión que más triunfa: con acabado mate y permanente. Unos en textura líquida y otros en barra, hay opciones para todos los gustos y para que se adapten a todo tipo de pieles. Tan solo tienes elegir con el que te sientas más cómoda y lucirlo las 24 horas del día: tanto para ir al trabajo como a una cena. Las opciones son infinitas. Hemos hecho una selección de nuestros favoritos para que copies el último make up de Alba Díaz con el labial que se ha convertido en nuestra nueva obsesión. ¡No te los pierdas!