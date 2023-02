El mundo del maquillaje y del cuidado de la piel cada día están más y más cerca y hasta cierto punto, se complementan. Hoy en Semana os traemos esta rutina de maquillaje en la que esa frontera desaparece para poder lograr una piel tan radiante que parecerá hecha de cristal una tendencia indiscutible en el mundo de la belleza.

En el primer paso de esta rutina, y como siempre, comienza con preparar nuestro rostro correctamente. Para ello, siempre debemos comenzar con una buena limpieza. Escoge un limpiador específico para tu tipo de piel y lávate bien la cara. Acuerdate de secar correctamente tu rostro a toquecitos con una toalla y no arrastrandola sobre tu piel.

Tras esto llega el momento de aplicarse los sérums. Los más recomendados específicamente para esta rutina son los sérums de ácido hialurónico o de niacinamida y si tienes ambos mejor que mejor. Tras este paso aplicaremos nuestra crema hideratante favorita para que nuestra piel ya vaya adoptando esa hidratación y jugosidad que nos encanta. Como elemento final de este paso no olvides aplicarte tu crema solar.

El secreto de esta rutina para conseguir una piel de cristal es aplicarte el maquillaje una vez tu piel está limpia y muy hidratada

Tras esta primera parte de la rutina más skin care comenzaremos con la parte del maquillaje que nos ayudará a tener esa piel radiante similar al cristal.

Para conseguir ese efecto comenzaremos aplicándonos una base liquida, una bb cream, cc cream o, en general, una base con muy baja cobertura. Y te lo aplicas en las manos. Sí, en las manos, este es uno de los pasos más importantes de esta rutina ya que gracias esto podrás extender el producto por todo tu rostro de una manera uniforme y sutil aplicando una finísima capa sobre tu cutis.

El siguiente paso será aplicar un toque de bronzer justo debajo de los pomulos y difuminarlo hacia arriba para dar un poco de profundidad al rostro. Después aplicaríamos un colorete liquido (con muy poca cantidad será suficientee) y lo difuminamos en circulos solo para dar un poco de color a nuestras mejillas.

Después te aplicarás (de nuevo muy poca cantidad) de corrector en las ojeras, con un pequeño punto debajo del lagrimal será suficiente para difuminarlo a toques. Con un poco de polvos matificantes puedes sellar solo las zonas en las que se te marcan las lineas de expresión como las ojeras, el contorno de la nariz o en la zona T.

El iluminador y el gloss serán los productos que le darán ese brillo especial a tu rostro

Tras esto aplicaremos un iluminador liquido en aquellas zonas que quieras resaltar y que obtengan ese brillo especial y ya estaría. Tras esto puedes aplicarte un spray de maquillaje para que tu look se mantenga intacto durante el máximo de horas posible. Arregla tus cejas y las pestañas con tu rimel favorito y aplica un gloss transparente o con un color suave sobre tus labios, actualmente hay muchos en el mercado que dan además un extra de volumen a tus labios.

Este look que dejará tu piel limpia y brillante se caracteriza por el uso de productos líquidos que dotarán a tu piel un aspecto muy hidratado y aportarán brillo y luminosidad a todo el look. ¿Te atreves a probarlo? Es, sin duda, la opción favorita de aquellas a las que le gusta un maquillaje ligero y clean para el día a día. Con esta rutina no solo estarás presumiendo de una piel radiante sino que la estarás cuidando para tener -aún- mejores resultados con el paso del tiempo.