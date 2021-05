La periodista es, sin duda, la famosa que mejor sabe sacar partido a su pelo. Y es que sus peinados y recogidos no pueden ser más cómodos ni juveniles.

Desde su gran corte de pelo, hace aproximadamente un año, Sara Carbonero no ha dejado de darnos alegrías. Al menos, en cuanto a beauty looks se refiere. Con su nuevo aspecto, llegaron nuevas formas de llevar su cabello y, conforme iba creciendo su melena, ella nos iba sorprendiendo con nuevos recogidos y peinados. Algunos más elaborados y otros más fáciles de imitar, pero todos increíblemente acertados. Su evolución capilar ha sido todo un viaje inspiracional y hasta el día de hoy, que luce un long bob con un flequillo cortina que, sin lugar a dudas, es una de las tendencias más arrolladoras de la temporada; no ha habido ni un momento en el que no nos haya gustado.

Ha llevado la melena suelta de la forma más natural pero también perfectamente alidada y peinada; la hemos visto con moños altos, bajos, recogidos a base de trenzas y looks que remarcaban su novedoso flequillo XXL. Un sinfín de peinados que la han alzado como una de las famosas más versátiles del panorama nacional. Si no la que más. Solo hace falta tirar de hemeroteca (o simplemente echar un ojo a las fotos que ha ido publicando en su perfil de Instagram) para darse cuenta. Y eso es justamente lo que venimos a hacer en este artículo: Un repaso por todos los peinados cómodos, juveniles y siempre perfectos que Sara Carbonero ha llevado en los últimos meses para que puedas acudir a él siempre que no sepas cómo peinarte en tu día a día.

Estos son todos los peinados (o casi) de Sara Carbonero

Todos de estilo informal y muy casual, los peinados y recogidos que suele llevar la presentadora de Radio Marca son ideales para llevar a la oficina, a una comida con amigas y para un buen paseo de domingo. Sin embargo, también resultan muy apropiados para esas noches, esas fiestas o esos eventos en las que tu estilismo está inspirado en el boho chic y quieres sacar tu lado más hippie y natural. Moños, trenzas, ondas y elementos sencillos pero extremadamente resultones que darán a tu look un aspecto muy Carbonero y que resultarán infalibles.

Toma nota, haz captura de pantalla e imita los mejores peinados de Sara Carbonero. Estamos seguras de que, hagas el que hagas, jamás te arrepentirás. ¿No nos crees? Echa un ojo a nuestra selección y alucina. ¡No hay ninguno que no merezca que le des una oportunidad!