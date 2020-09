Anna, la hija de Paz Padilla, nos han mostrado en su cuenta de Instagram cómo conseguir unas ondas con volumen de lo más bonitas.

No, no ha sido el caso. Anna Ferrer Padilla, como todas nosotras, está respetando las medidas aconsejadas por la OMS y cumpliendo a rajatabla las normas de seguridad impuestas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Es por ello por lo que la joven periodista no ha tenido aún la oportunidad de salir de fiesta. Sin embargo, de lo que sí que ha tenido tiempo (y mucho) es de fantasear sobre cómo se peinaría para una ocasión tan especial como esa. Hace meses que no pisamos una discoteca pero la hija de Paz Padilla ha querido enseñarnos cómo debe lucir nuestra melena (o en su caso, bob), cuando volamos con más fuerza que nunca a la pista de baile.

La influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con casi 600 mil seguidores, ha querido compartir con todos sus fans los trucos que ella ha descubierto tras probar diferentes peinados durante horas frente al espejo. La joven tiene claro que el más favorecedor (o al menos para ella), es también uno de los más sencillos. Y es por eso por lo que prefiere dejar los laboriosos moños y los complicado recogidos para otra persona y apostar por la eficacia más cómoda. Anna Ferrer tiene claro cuál es su peinado favorito para salir de fiesta y ese no es otro que llevar el pelo suelto con ondas llenas de volumen. Un peinado que consigue gracias a su nuevo y apetecible cepillo eléctrico.

«Después de tanto tiempo probando y probando, he encontrado la herramienta perfecta para hacerme las ondas. Aquí tenéis el resultado después de probar el nuevo cepillo eléctrico ghd rise», explicaba la influencer en su cuenta de la red social.

Ondas llenas de volumen, el peinado que llevaremos cuando volvamos a salir de fiesta

Mechón a mechón, la periodista ha ondulado su cabello de la forma más eficaz y favorecedora. Aunque ella tiene una media melena rubia, lo cierto es que este peinado sienta de maravilla en casi cualquier tipo de pelo y corte. «Yo suelo hacérmelo con la raya en medio y luego me lo peino hacia un lado para conseguir más volumen», cuenta Anna. Es importante que, además de usar unas buenas tenacillas o un cepillo eléctrico como el que usa ella de ghd, nutramos nuestro pelo con productos antes y después de aplicarle tanto calor. «Una vez terminadas las onda, el sérum siempre viene bien para sellar las puntas y para que el pelo se vea más trabajado», nos explica la hija de la actriz. Sin embargo, si queremos que este peinado nos dure durante más tiempo, es recomendable que apliquemos laca o spray fijador como último paso.

¿Qué os parece el tutorial de IGTV que ha subido Anna Ferrer a su cuenta personal? A nosotros, sin duda, nos resulta de mucha utilidad.