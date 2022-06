¿Buscas adelgazar? Entonces debes quemar unas 500-600 calorías al día por encima de las que consumes. Eso se puede conseguir fácilmente haciendo ejercicio. De hecho, dar un paseo durante 30 minutos contribuye a quemar alrededor de 80 calorías, pero si aumentas tu velocidad podrás quemar hasta 200. No está mal, ¿verdad? Y si además, entre tus objetivos se encuentra remodelar tu silueta y tonificar tus músculos, recuerda que las sentadillas, zancadas y flexiones también deben formar parte de tu rutina semanal.

Pero ojo, porque aunque está claro que el deporte es fundamental para poder presumir de cuerpazo este verano, no hay que olvidar nunca que es vital cuidar al máximo la alimentación para ver resultados. Eso no quiere decir que dejes de comer, simplemente significa que debes hacerlo de forma mucho más ‘limpia’. Es más, no tienes por qué pasar ni una pizca de hambre en ningún momento, tu plato puede estar a rebosar. ¿No te lo crees? El mejor ejemplo de que es posible alardear de tipazo hinchándote a comer es Cristina Pedroche. Y es que la presentadora acaba de desvelarnos qué come un día cualquiera y… ¡no veas que platazo!

Esto es lo que come Cristina Pedroche un día cualquiera para llegar a punto a la playa

Este 2022 la mujer de Dabiz Muñoz ha incrementado especialmente sus entrenamientos de fuerza, haciendo hincapié en sus muslos y glúteos. Y desde luego los resultados se notan en cada fotografía que vemos de ella en Instagram. En cuanto a su alimentación, tener un chef bajo el mismo techo seguramente ayuda, aunque la constancia y la fuerza de voluntad es clave para lograr su cuerpazo.

Pero como decimos, hacer dieta y comer limpio no es sinónimo de dejar de disfrutar ni de pasar hambre. Y lo hemos comprobado después de ver qué come Cristina Pedroche un día de entresemana: pechuga de pollo a la plancha, espárragos verdes, arroz blanco, coles de Bruselas, aguacate y boniato.

Este combo elegido por la presentadora es apto para todas: tanto para las que buscan perder peso, como para las que quieren tonificar más rápido su cuerpo. Y es que contiene proteínas, grasas saludables, vitaminas y carbohidratos. Todo sin sumar demasiadas calorías.