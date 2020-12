Paula Echevarría nos revela cuál es su cosmético favorito (y 2 en 1) para combatir las ojeras y patas de gallo y tener siempre una mirada perfecta

El contorno de ojos es el cosmético imprescindible para devolverle a tu mirada la juventud y para eliminar los signos de fatiga y cansancio. Ahora, más que nunca, los ojos son los grandes protagonistas por culpa de la mascarilla, así que presta atención y copia el secreto beauty de Paula Echevarría para tener una mirada 10. La actriz está viviendo la dulce etapa de su embarazo, pero sin parar de trabajar. Esto puede provocar que descanse menos y día a día esté más cansada, pero esto no tiene porque verse reflejado en su mirada. Sabe el truco para conseguir el efecto buena cara, incluso hasta para aquellas noches en las que no ha descansado mucho.

El cosmético dos en uno que ha conquistado a Paula Echevarría

Y es que a partir de los 30-35 años, las patas de gallo (esas pequeñas arruguitas que aparecen de forma perpendicular en los ojos) comienzan a acentuarse, por esto es importante optar por un contorno de ojos. Paula Echevarría ha querido confesarnos cuál es el cosmético favorito para conseguirlo. «El nuevo contorno de ojos de @cocunat! se llama The Architect y mis patas de gallo y ojeras están encantadas con él.. bueno, encantada estoy yo pq desaparecen! 🤪 .. lleva Ácido Hialurónico, Cafeína, Bakuchiol.. que reduce los signos del envejecimiento, levanta el párpado, trata bolsas y ojeras… 🤩», comienza diciendo.

Y es que este cosmético es un dos en uno, tal y como la propia artista confiesa: «además, es un tratamiento en DUO que incluye The Lift, un alisador para usar cuando tengas citas importantes con efecto lifting de larga duración… y es una pasada!! tensa AL MOMENTO la piel y las arrugas desaparecen durante + de 8 horas!!!! Tenéis que probarlo!! Luego no digáis que no os aviso!!! ❤️», ha escrito en su perfil de Instagram junto a una fotografía con este producto.

Lo que ha enamorado a Paula, además de los ingredientes naturales de The Architect (Ácido Hialurónico, Cafeína, Bakuchiol…) es el dos en uno que incluye este tratamiento. The Architect viene acompañado por The Lift, un alisador para fechas especiales con efecto lifting de larga duración. Y según la influencer “…es una pasada!! tensa AL MOMENTO la piel y las arrugas desaparecen durante + de 8 horas!!!! Tenéis que probarlo!!” . El precio de este producto es de 49,95 euros.

El cosmético que empodera tu mirada por menos de 50 euros

Un cosmético dúo compuesta por The Architect (20ml), que penetra en la capa más profunda de la piel, reduciendo las líneas de expresión y las arrugas más profundas, rellenándolas desde el interior para recuperar tu mirada. Además de The Lift (10ml), quees perfecto para ocasiones especiales, porque borra al instante los signos de fatiga, devuelve el esplendor a la piel y la tensa inmediatamente realizando un efecto lifting long lasting de más de 8 horas de duración.