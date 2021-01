Laura Matamoros ha compartido, a través de Instagram stories, cuál es su colorete favorito. Un producto tan ideal que no puede gustarnos más.

Hay productos de maquillaje o cosméticos sin los que una no puede vivir. Cada cual tiene el suyo y cada mujer encuentra sus motivos por los que adorarlo. Mi madre, por ejemplo, no sale de casa sin aplicar un poco de color a sus labios; mi hermana, por su parte, es fan de los delineadores de ojos; y en mi caso, yo me niego a ir a la calle sin un poco de corrector en la zona de la ojera. Nuestras bolsas de aseo, según nuestras necesidades y gustos, son diferentes. Sin embargo, lo que no cambia es nuestra pasión por ciertos productos. Es normal que nos guste un cosmético por encima de otro y nuestras razones tendremos. O si no que se lo digan a Laura Matamoros, que recientemente confesó a sus seguidoras que ella también tiene sus predilecciones. La influencer, como todas nosotras, tiene algunos cosméticos que le sientan especialmente bien y con los que se ve realmente favorecida. Y para ella, el más imprescindible de todos es el colorete.

Laura Matamoros es una de las indiscutibles reinas de Insragram. Basta con echar un simple vistazo por su perfil para darse cuenta. En él le siguen cerca de un millón de personas y todas esperan de ella trucos y tips de moda y belleza; además de recomendaciones y descubrimientos de nuevos productos o grandes clásicos que toda beauty fan necesita en su neceser. Y eso es justo lo que hace prácticamente a diario. Ayer mismo, la joven compartió con todos los followers el que, cito textualmente, es su colorete favorito. Un rubor de mejillas tan básico como acertado que ella usa de la forma más sorprendente.

El colorete favorito de Laura Matamoros es el que mejor siente a cualquiera

La influencer ha confesado que ella, en la medida de lo posible, no sale de casa sin dar un tono rosado a sus mejillas; pues con él consigue un color muy natural y saludable que le sienta de maravilla. Para ello, siempre hace uso del Powder Blush de Mac; un colorete disponible en 29 tonos distintos que favorece a todo tipo de pieles y que la hija de Kiko Matamoros recomienda sin cesar. Tiene un precio de 16,90 euros (aunque depende de su tamaño y formato) y ella lo usa tanto en las mejillas como en la punta de la nariz para conseguir un efecto sun kissed. Con una brocha da un toquecito de polvos en la punta de su nariz. Un toque de color e inocencia que debes no podemos esperar a probar.