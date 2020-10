Ya nos avisaba de su paso por la peluquería y ahora nos ha desvelado el misterio. Pilar Rubio decía que se iba a oscurecer el pelo y este es el resultado

Son muchas las famosas que con la llegada de la nueva temporada han decidido dar un cambio a su imagen. Más o menos radicales, la lista es interminable e incluye desde los cortes de melena como la cantante Rosa López; el flequillo, como ha hecho Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, con el que ha conseguido rejuvenecer su imagen o cambios en el color, tal como ha hecho Alejandra Ruubio. Y este también ha sido el caso de Pilar Rubio.

La colaboradora de El Hormiguero, bromeaba hace unos días con un cambio radical de pelo y pidiendo la opinión de su marido, Sergio Ramos: «Oye, pues un cambio de look no me vendría mal… ¿qué opinas mi amor». A lo que el futbolista del Real Madrid le respondía: «Todo te queda bien. Te quiero, mi vida. Cambia por fuera, pero no cambies por dentro». El cambio tan extremo con el que amenazaba no se ha producido, y se ha decantado por algo mucho más discreto.

La nueva imagen de Pilar Rubio

En la presentación de la firma de joyas Christian Lay de la que es imagen, Pilar, ya recuperada de la lesión en la frente que se produjo haciendo deporte, nos mostró su nueva imagen. Un día antes ya nos había puesto sobre aviso sentada en el salón de su centro de belleza, Hair & More by Pablo Pérez, antes de ponerse en manos de su estilista asegurando «¡Vamos a oscurecer un poco el pelo!».

¿Y el resultado? Su larguísima melena en un tono uniforme en negro, que es el mejor compañero para sus espectaculares ojos negros. Y para resaltar todavía más su nuevo tono de pelo, la presentadora eligió un estilismo en blanco total. Un pantalón de pinzas de cintura alta y una americana, que combinó con unas sandalias plata.