Hay quien tiene mano para la peluquería y hay quien tiene la suerte de tener cerca a expertos que no solo peinen, también den clases magistrales a quienes caen en sus manos. Carlota Corredera se ha convertido en la mejor modelo para los peluqueros de Mediaset, que ya han demostrado en otras ocasiones su virtuosidad. Esta vez, han hecho que Corredera luzca la coleta más original que hemos visto esta temporada.

La coleta de Carlota Corredera con una vuelta de tuerca

El peinado es de lo más vistoso, pero no parece del todo sencillo de hacer para quienes no tienen demasiada maña con el cepillo y el secador. Corredera estaba tan orgullosa del resultado que no ha dudado en mostrarlo en sus redes sociales par que se vea desde todos los ángulos cómo ha quedado la creación de Alicia Blanco, que así se llama la experta.

“Posiblemente, la coleta más bonita del mundo”, escribía Carlota Corredera sobre el peinado que lucía. Se trataba efectivamente, de una coleta baja a la que la artista había dado una vuelta de tuerca y, por ende, complicado un poco más el asunto. Con una estructura de gomas situadas una junto a la otra, entre goma y goma la peluquera fue sacando un mechón.

Un peinado no demasiado sencillo

Los mechones solo salían a izquierda y derecha, no por la parte más visible ni la cercana al cuello. En cada espacio entre las gomas fue sacando pequeños mechones -como en seis o siete bloques, para terminar con el resto de la melena recogida en esa coleta baja.

El resultado es una estructura como de hoja de acanto, en el que la melena queda más expuesta que en una coleta normal, que, aunque sea voluminosa, no muestra todo el potencial. La ventaja de este peinado es que hace que la melena parezca más frondosa que en las coletas tradicionales.

La parte delantera, la más discreta del peinado

Para la parte frontal, la peluquera decidió no hacer raya en el pelo, ni tampoco pulirlo. En vez de eso prefirió dar un poco más de volumen en la parte superior de la cabeza para ahuecar el cabello y también para dejar todo el protagonismo a la parte posterior.

El peinado que luce Carlota Corredera es muy original y novedoso, pero quizá marque tendencia y dentro de no demasiado tiempo se lo veamos a otros rostros conocidos, tanto en televisión como en las redes sociales, que suelen ser la fuente de inspiración para muchas creaciones estilísticas.