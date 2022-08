La colaboradora de Telecinco comparte siempre que puede sus tips de belleza con sus fieles seguidores. En esta ocasión, Raquel Bollo nos ha desvelado la bebida que toma por las mañanas para cuidar su piel y su silueta con tres ingredientes muy fáciles de encontrar: el extracto de aloe vera, el té verde y el colágeno en polvo.

La diseñadora luce siempre un tipazo que acompaña siempre con looks que le sientan como un guante, pero no todo es la ropa. Raquel Bollo sabe cuidarse por dentro y por fuera y es consciente de que nos encantan sus consejos. Hoy nos ha explicado las razones por las cuales toma su bebida anti-aging, pues tiene una gran lista de beneficios para el organismo. El primero de los ingredientes protagonistas de su mezcla casera es el té verde. Bien es sabido que su consumo habitual acelera el metabolismo, aunque no está recomendado para las personas con anemia porque puede neutralizar la absorción del hierro. Esta bebida reduce la grasa corporal y tiene un alto poder diurético. Además, por la teína nos hace sentirnos con energía y muy despiertas.

Raquel Bollo complementa su bebida mañanera con colágeno

Por otro lado, Raquel añade a su bebida extracto de aloe vera, que, desde hace ya tiempo, se usa como un producto de alimentación alejado de la cosmética. También tiene muchísimas propiedades. Entre ellas está la facilitación de la digestión por lo que nos sentiremos menos hinchadas; tiene una alta concentración de antioxidantes y es súper hidratante. El extracto de aloe es muy fácil de encontrar en herbolarios o por internet y su precio es muy asequible.

Sin duda, el rey de los ingredientes incluidos en la bebida de Raquel es el colágeno en polvo. Este compuesto es el encargado de fortalecer las uñas, el pelo, la piel y las articulaciones de nuestro cuerpo. Su uso continuado tiene unos efectos buenísimos en nuestro organismo, no solo para devolver la firmeza y la elasticidad a la piel, sino para prevenir enfermedades. El colágeno es el compuesto que el cuerpo necesita para crear y regenerar los cartílagos. Si consumimos colágeno habitualmente lograremos prevenir la artrosis y la flacidez de nuestro rostro a la vez.