La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ nos ha desvelado por fin cuál es el producto que utiliza para conseguir un delineado perfecto.

Desde que saliese con el maletín de la casa de Gran Hermano y se convirtiese en la heroína de muchas a su paso por La isla de las entanciones; Susana Molina ha ido conquistando a los telespectadores y a sus seguidores de Instagram gracias a su intensa mirada. Y es que la joven influencer, no conforme con tener los ojos más grandes y profundos de la red social de manera natural, siempre busca remarcarlos de la forma más sutil y acertada a través del eyeliner; haciendo un uso magistral del lápiz de ojos y consiguiendo alargar el rabillo de la forma más acertada. Una técnica que se conoce como cat eye o delineado «ojos de gata» que no puede gustarnos más y que le sienta de maravilla.

El maquillaje «ojos de gata» tiene como principal función abrir la mirada y hacerla más sensual y elegante. Algo que Susana Molina consigue con matrícula de honor y que ahora todas nosotras también podemos conseguir. Y es que la influencer más televisiva nos ha desvelado (por fin) cuál es el producto que utiliza prácticamente a diario para lograr llevar siempre un delineado perfecto.

El producto que utiliza Susana Molina para conseguir un delineado de 10

Se trata del delineador de ojos líquido Super Liner Perfect Slim de L´Oréal. Un eyeliner con una punta extrafina que permite hacer un trazo preciso de forma sencilla sin necesidad de tener demasiada experiencia. Según cuentan en la página web de la marca, este producto está diseñado para que podamos estar estupendas de manera sencilla y rápida en una sola pasada. Gracias a la punta de alta precisión dibuja un trazo intenso y modulable para una mirada única.

Para utilizarlo debemos estirar nuestro ojo hacia el exterior suavemente, coloca el Super Liner Perfect Slim paralelo al párpado móvil y trazar una línea a ras de las pestañas, tal y como hace la joven murciana. Una forma cómoda, fácil y, sobre todo, muy resultona de conseguir una mirada profunda y penetrante. Aunque Susana Molina suele usar el tono negro, lo cierto es que este delineador está disponible en cuatro colores más: gris, marrón, azul marino y verde agua. Cinco tonos en total que nos permitirán crear desde los maquillajes más fantasía hasta los beauty looks más discretos y que no superan los diez euros (cuestan 8,95 €). No nos extraña lo más mínimo que la joven no deje de recomendarlos. ¡Son ideales!