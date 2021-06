Este verano no vas a dejar de ver las baby braids, las trencitas más favorecedoras para los looks playeros (y no tan playeros). Te contamos cómo conseguirlas

Las baby braids o trencitas pequeñas que enmarcan el rostro llevan ya un tiempo entre los peinados favoritos de las famosas tanto para los peinados del día a día como para los recogidos más informales. Pero cuando llega el verano todavía más, y se convierten en la opción más deseada de la temporada para hacer un peinado rápido y sencillo en casa. Celebrities como Chiara Ferragni, Ester Expósito, Alexa Chung, Dua Lipa y Bella Hadid demuestran así la vuelta de esta tendencia de los 90 en sus redes sociales. Víctor García, CEO del salón Víctor Hair Stylists, nos revela las claves para lucir con estilo las trenzas de moda de la manera más sencilla. El paso a paso para hacerte unas baby braids en tu melena 1. Estas trencitas se adaptan a todo tipo de melenas: largas, cortas, midi, lisas o rizadas y sientan bien con cualquier peinado, tanto con cabello suelto como recogido en una coleta baja. Las baby braids las puedes realizar, además, en casa en menos de cinco minutos y sin utilizar herramientas de calor, que, además, en esta época del año es mejor evitar dentro de lo posible. 2. Una buena opción para las que quieran dejarse el cabello suelto, pero con algún toque que realce su expresión, es hacer algunas trenzas twist o de cuerda suelta en la zona del nacimiento frontal para que caigan sobre el rostro. «Para realizarlas, trabajo con la firma Rica Spain, una línea de productos Responsible Beauty. En primer lugar, aplicamos un aceite capilar (Rica Opuntia Oil Treatment) sobre todo el cabello y procedemos a un buen cepillado para que el cabello quede suelto y sin puntas abiertas. Después, recogemos el cabello en una coleta y soltamos dos mechones, uno a cada lado, lo más cerca posible del rostro», explica el experto. Una melena con brillo 3. Dividimos cada uno de los dos mechones en dos y con la yema de los dedos aplicamos un gel de cabello, por ejemplo, Defining Hair Gel de la línea Rica Styling que aporta brillo y fijación además de proteger el cabello de la contaminación, el daño térmico y los rayos UV. 4. Retorcemos esos mechones sobre sí mismos por separado y posteriormente se enroscan uno con otro en sentido opuesto hasta el final del cabello. 5. Por último, soltamos la melena y podemos acabar con el perfume de la línea Rica Styling The Hair Brume que evitará que la melena se ensucie, le aportará brillo, además de una fragancia envolvente y delicada. Las baby braids, el peinado que llevan todas las famosas y puedes hacer en casa fácilmente

