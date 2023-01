Chenoa es una de nuestras cantantes que mejor se adapta a los cambios de imagen, eso es indiscutible, pero además está en su mejor momento y sabe marcar estilo como ninguna. Si hablamos de su pelo, tiene una de las medias melenas más bonitas y ahora, además, con la entrada del 2023, le ha dado un punto moderno irresistible con las mechas rubias que más favorecen a las chicas morenas porque iluminan al máximo su rostro.

El nuevo pelo de Chenoa es el resultado del trabajo del colorista y peluquero Fabrizio Perrini, el estilista de Tacha Beauty que también tiene entre sus clientas a celebs como Carmen Chaparro o Lara Álvarez. Las mechas de la artista son la última moda en tendencias capilares y las más rejuvenecedoras del momento. Nos recuerdan mucho a la coloración que se hizo Pilar Rubio, por el tono cálido y la luz que tienen.

Las «dark vainilla», las mechas elegidas por Chenoa para cambiar de look

¡Salta a la vista! Lo más bonito de la nueva imagen de Chenoa es el color que ha elegido para sus mechas. El cambio de color del pelo hace que también tu vida cambie. Con este lema, la cantante ha renovado su imagen para conseguir un aspecto más moderno. Todas las mujeres que tiene el cabello castaño oscuro suelen hacer su transición al rubio de la misma forma: con las mechas color vainilla con efecto raíz oscura, para no tener que visitar el salón de belleza continuamente. Son ideales porque tienen un toque de luminosidad que rejuvenece y dulcifica los rasgos.

Las mechas ‘dark vainilla‘ están pisando fuerte desde el año pasado. El tono pasa por dar oscuridad a la zona interna del cabello y luz con tonos vainilla y beige en la cara externa.

El peinado elegido para mostrar sus nuevas mechas es muy sencillo. Melena suelta con ondas marcadas de medios a puntas y raya al medio. Chenoa tiene ahora una media melena cortada recta que le queda por debajo de la clavícula.

No es habitual que la ex de David Bisbal haga cambios radicales como este con su melena. Lleva muchos años con el mismo look de cabello corto y oscuro y solo ha llevado algunas mechas suaves más claras. Pero la llegada de un nuevo año ha sido clave para atreverse con las mechas que la conviertan en rubia.