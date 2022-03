Limpia tu piel y verás la diferencia. No hablamos de algo banal. Hay estudios científicos que demuestran los estragos de un mal hábito de limpieza facial diario. Pero no nos referimos solo a las personas que se maquillan de manera habitual. Cuando realizamos un diagnóstico facial es igual que leer en un libro abierto. Podemos saber al instante vuestros hábitos de vida, alimentación, si fumas, si haces deporte al aire libre y si estás expuesta a un ambiente contaminado. Pero, además, sabremos al instante si limpias o no a diario tu piel. La consecuencia de no hacerlo es inmediata y certera: envejecimiento prematuro, irritaciones, deshidratación y caldo de cultivo para bacterias que pueden acabar con brotes agresivos de acné.

Limpia tu piel sin perder tiempo

Y no vale la excusa de que no tenemos tiempo. En pocos minutos puedes realizar una buena limpieza facial siempre que emplees productos adecuados. En primer lugar debemos usar la leche limpiadora y aplicarla con movimientos circulares y retirarla con una toalla pequeña humedecida o en caso de decidirse por los discos desmaquilladores utilizar esta opción. En segundo lugar aplicamos con otro algodón el tónico. Fundamental que todos los productos empleados sean de la misma línea cosmética con el fin de mantener el mismo pH. El tónico se encarga de mantener ese equilibrio y mantener limpia tu piel.

Doble limpieza japonesa

Yendo un paso más allá, os recomiendo la doble limpieza japonesa, en la que primero se aplica el aceite o la leche limpiadora. El objetivo es eliminar las impurezas y la grasa que se acumula en el folículo pilosebáceo. Y en el segundo paso se utiliza un producto fitoactivo que acaba con las impurezas acuosas y las células muertas. En el primer paso conseguimos retirar todas las impurezas oleosas como el maquillaje y el sebo. En el segundo estamos eliminando las impurezas acuosas y las células muertas.

Llega el momento de aplicar el tónico y, a continuación, contorno de ojos, sérum y crema. La cara ya está limpia y preparada para recibir sus principios activos. Y tampoco habrás perdido mucho más de unos minutos.

¿Y en cabina?

Mínimo debes acudir una vez al mes a realizarte una higiene facial profesional, en caso de una piel normal. Si tenemos una piel con mucha grasa mejor cada 15 días. Existen tecnologías que en pieles que no necesitan gran extracción, no solo limpia sino que de manera paralela hidrata y cierra poros. Incluso si hay manchas nos ayuda a blanquear e igualar. Es el caso de Beoxy, un tratamiento facial regenerador que después de limpiar en profundidad, otorga a la piel hidratación y vitalidad tras una experiencia que nos lleva a la máxima relajación.