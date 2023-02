Desde hace unos meses, salió al mercado un "labial" muy especial que se viralizó en redes y que no ha dejado de cosechar éxitos. El producto del que hablamos es un híbrido de un labial y un lip gloss, aunque su formato es en barra, su textura enamorará a aquellas que prefieren un acabado natural. Anabel Pantoja ha mostrado un look de maquillaje que llamaba la atención por sus labios brillantes y coloreados. ¿Cómo conseguir el mismo acabado que el de la sobrina de Isabel Pantoja? Te lo descubrimos hoy en nuestra sección de belleza.

La ex colaboradora de Telecinco se dejaba ver este domingo con un maquillaje que le daba todo el protagonismo a sus labios, aunque de una manera natural, sin excesos de color ni tonos demasiado llamativos. Esta temporada, los labiales mate han empezado a perder fuerza y han sido sustituidos por el brillo natural y el efecto "mordida" que muchas buscan. De un tiempo a esta parte, con la llegada de la tendencia "make up no make up", es decir, maquillajes que se caracterizan por su sencillez, que potencien nuestros rasgos, pero sin que se aprecie a primera vista.

El labial natural de Anabel Pantoja que podrás usar de lunes a domingo

El producto con el que conseguirás el mismo efecto en tus labios que el de la prima de Kiko Rivera es el Black Honey de Clinique. Este labial ha sido el favorito de miles de prescriptoras de productos de belleza en redes, sobre todo entre las más jóvenes en Tik Tok. Tanto es así que puedes encontrar lista de espera en muchas droguerías para obtener uno. Sin embargo, podréis conseguirlo en algunas páginas web a un precio de 28 euros. Además, existen varios tonos disponibles para que podáis elegir el que más se asemeje a vuestro color de labios.

La barra de labios está formulada con ingredientes súper hidratantes. Además, lo curioso del producto, es que se adapta, según las capas que apliques en tus labios, a tu tono natural. Cuantas más capas apliques, más intenso será el acabado de tus labios. Si prefieres solo un poco de hidratación, lo puedes usar como un bálsamo, el color será tan sutil que parecerá que solo llevas un gloss ligero. Su textura suave y nada pegajosa, te enamorará y te volverás una adicta. No obstante, si eres de las que el color de sus labios tiende a ser blanquecino o apagado, este tono te encantará y rejuvenecerá mucho tus facciones. Ya no hace falta pintarse con un rojo pasión para que tus labios brillen con luz propia. Aunque es verdad que los labiales de efecto látex están muy en boga, no son para todos los gustos.

Rímel y bronzer para completar tu make up

Si quieres completar tu maquillaje al más puro estilo Anabel, utiliza una máscara de pestañas de efecto volumen XXL y difumina tus ojos con un ahumado en colores café. La influencer acostumbra a usar un bronzer oscuro bajo el pómulo para crear profundidad y afinar sus rasgos faciales. Si queréis potenciar el pómulo y no tenéis un bronzer tan oscuro en casa, podéis usar una barra de contouring para marcar esta zona y, de paso, afilar la mandíbula o esconder un poco la papada. Difumina el producto con una brocha plana y suave para que no queden restos del primer trazo y tendrás un maquillaje natural con el que triunfar en la oficina o en un día de shopping.