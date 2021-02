Le encanta el deporte y los entrenamientos duros, pero ahora Raquel Sánchez Silva se ha apuntado al Ballet Fit, la disciplina de moda. Te decimos en qué consiste

Cada semana la vemos lucir modelazos de escándalo en Maestros de la costura, y lo hace con un espectacular, tonificado y definido cuerpo sin un gramo de grasa de más. ¿Cómo lo consigue? Raquel Sánchez Silva es una apasionada del deporte y sabe que estar en forma es parte fundamental para su trabajo: «La única forma de llegar a las grabaciones de Maestros de la costura con el físico que esos vestidos exigen es un entrenamiento de alta intensidad. Como sabéis, desde hace años, mi disciplina elegida es Strong. Me permite estar muy en forma pero también me moldea y tonifica el cuerpo en un tiempo récord y es lo que necesito». Así lo afirmaba hace unos meses, y ahora ha añadido a su rutina de ejercicios el Ballet Fit, la disciplina de moda.

La presentadora ha comenzado la práctica del Ballet Fit con la bailarina profesional Yasmina Keer. Muy feliz tras la primera clase, Raquel ha comentado: «La vuelta a una disciplina que me salvó la rodilla (después de un accidente) hace años. El ballet repara y fortalece como nada en el mundo. Por eso, esta combinación deportiva es mi nueva apuesta.»

Para comenzar, Raquel está aprendiendo a corregir su postura corporal a estilizar el cuerpo, alargar la musculatura y sobre todo, ¡abrir sus alas!, afirma su profesora.

¿Qués es el Ballet Fit?

Pero, ¿cuáles son los beneficios del Ballet Fit? Consigue mejorar la elasticidad y la flexibilidad, favorece el equilibrio y tonifica el cuerpo trabajando la musculatura y esculpiéndolo de una manera elegante y armónica, como el de los mismísimos bailarines. También hace especial incidencia en la zona abdominal.

El éxito del Ballet Fit reside en los grandes resultados que garantiza en tonificación muscular (ningún ejercicio trabaja la musculatura interna con mayor intensidad), elasticidad, coordinación, flexibilidad y equilibrio, además de quemar grasa y perder peso. Combina ejercicios de cardio con la música actual, con estiramientos y ejercicios clásicos de ballet.

La impulsora del Ballet Fit en nuestro país es la bailarina Gloria Morales, quien formó parte del ballet de Víctor Ullate. Tras ver el éxito en otros países, como Estados Unidos, donde tiene declaradas fans como las modelos Miranda Kerr, Douzen Kroes o Lily Aldridg, desarrolló este plan de entrenamiento que combina los ejercicios del ballet con elementos del fitness. Hoy ya es una de las actividades más demandadas en los gimnasios y centros deportivos de nuestro país.

Antes de adentrarse en esta actividad, Raquel Sánchez Silva ya se aplicaba a fondo con el deporte: «Poco a poco, los resultados van dando la cara. No voy a engañar a nadie: Es un palizón y la mitad de los días quiero hacer 30 minutos en vez de 60. Pero luego merece la pena. Me siento mucho más fuerte y duermo mejor. Tengo mucha fuerza para aguantar el día y más allá de algún dolor muscular, me quito kilos de estrés. Deporte, deporte y deporte. Sea cual sea. Y a la intensidad que sea pero anímate!! Es como lo de coser y cantar…. al final, todo es empezar!!!».

Y los resultados saltan a la vista nada más ver su cuerpazo.