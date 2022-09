En verano tenemos la costumbre de hidratarnos diariamente, pero en invierno perdemos ese hábito. ¡Error! Mantener una dermis suave y sedosa solo es cuestión de rutina. Sobre todo con la llegada del frío, ya que se contraen los vasos sanguíneos. ¿El resultado? Una piel más seca, apagada y tirante. Pero tranquila, la buena noticia es que existe una crema corporal con la que no te dará pereza hidratarte cada día y lograrás una piel bonita y luminosa al instante. O al menos eso es lo que asegura Anna Ferrer Padilla.

«Yo tengo la piel muy seca y en Madrid se me reseca aún más, por eso en invierno me vuelvo una obsesa y me echo crema mañana y noche. Para el cuerpo lo que utilizo es una manteca. Esta crema es milagrosa, me deja la piel bonita, suave, iluminada… Se ve como ‘wow’. Estoy segura de que os vais a enamorar. Toda mi familia está enganchada y mis amigas también me la piden siempre», afirma la hija de Paz Padilla.

Anna Ferrer Padilla desvela cuál es su crema corporal infalible

Seguro que ya estás deseando saber de qué crema habla exactamente la influencer. Pues… se trata de Skin Food Body Butter, de Weleda. Este producto de nutrición intensiva está formulado con manteca de karité BIO y manteca de cacao BIO, dos ingredientes que nutren, reparan, protegen y proporcionan una hidratación duradera sin dejar en absoluto sensación grasa.

Lo ideal es utilizar esta crema después de la ducha y la exfoliación, ya que en ese momento tendrás la piel lista para que los activos penetren con mayor eficacia. Aunque si tú, igual que Anna, también eres una loca de la hidratación, puedes utilizarla dos veces al día (o las que te hagan falta). ¿Su precio? 19,95 euros.