Anna Ferrer Padilla ha acudido a la peluquería para hacerse un cambio de look y recuperar su melena. Os mostramos el resultado final

Con más de 600.000 seguidores, Anna Ferrer Padilla se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes de nuestro país. Aunque en un principio se conocía por ser la hija de Paz Padilla, poco a poco ha sabido hacerse su propio hueco en el mundillo y ya es tan solo Anna Ferrer Padilla. Todo lo que se pone, lo agota, y muchas de sus seguidores le piden tips y consejos de belleza y cuidado, además de sus rutinas de deporte. Ahora, la joven ha querido compartir su último día en la peluquería y qué se ha realizado para conseguir una melena moderna, con mucha luz, movimiento y brillo. Anna Ferrer ha acudido a la peluquería de Alberto Dugarte donde se ha puesto en las manos de una de sus peluqueras, Alba, que ha conseguido que la hija de Paz Padilla saliera muy contenta del salón de belleza.

Las nuevas mechas y el nuevo corte de pelo de Anna Ferrer Padilla

Tal y como ella mismo desveló en su perfil de Instagram, este miércoles se ha puesto en las manos de los profesionales para recuperar su melena y devolverle la vitalidad y la luminosidad que tenía antes. «Yo estoy feliz y encantada», ha asegurado la joven. Además ha revelado que está enamorada del «color, el corte y todo». «He estado mucho tiempo en la peluquería porque las mechas son babylights y las hace muy muy finitas…. además a mí también me tarda mucho en subir», confiesa. A pesar de que Anna Ferrer se ve el pelo muy corto (ya que ha metido bastante la tijera) «he sido yo, que le he dicho Alba corta. Tengo una obsesión de que siempre me crece muy rápido y me lo veo largo», ha confesado Anna.

La joven quiso grabar el proceso de las mechas y el corte y compartirlo con todos sus seguidores. «Aquí tenéis el proceso de las mechas y corte de pelo que me hicieron ayer en @albertodugartepeluqueria 💇🏼‍♀️ Gracias @alba.aranlo por dejarme así de guapa siempre ❤️», ha escrito acompañando el vídeo de todo el proceso. Además, de ver el resultado final que no nos puede gustar más. La joven se ha hecho un corte bob y ha coloreado su pelo con una base más oscura y mechas babylights que le aportaban mucha luz y movimiento a su melena.