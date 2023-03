Sabemos que en pocas semanas empieza la temporada de bodas, bautizos y comuniones, si no hay alguna que se haya adelantado, en la que necesitamos que nuestro make up dure todo el día. Llevar un bolso mini o tipo clutch desbordado de cosméticos para retocar tu maquillaje a lo largo de la jornada se va a acabar con el producto que te traemos hoy. Somos muy conscientes de lo tedioso que resulta tener que ir a retocarse el labial cada media hora si tienes una comida o una fiesta larga, por eso la protagonista de nuestro artículo nos ha dado la solución. Anita Matamoros nos ha contado su secreto para aguantar todo el día –comida, merienda, cena y cafés incluidos– con el labial perfecto.

Los labiales de larga duración han llegado al mundo de la belleza para hacernos la vida más sencilla. Si eras de las que no dejaba de mirarse con la cámara interior del móvil, en los retrovisores del coche o en cualquier superficie brillante, para comprobar el estado de su labial, tenemos buenas noticias para ti. Sí, ya existe en el mercado un labial que aguanta tanto como tú la fiesta, todo el día y toda la noche. La hija de Makoke y Kiko Matamoros nos ha traído la solución y se trata de lo último de Mac, el Locked Kiss Ink 24 horas.

Combina el labial de Anita Matamoros con un gloss transparente para conseguir el efecto vinilo

La influencer es una gran amante de las novedades en maquillaje y nos ha asegurado que no importa si bebes, comes o te besuqueas, su último labial favorito no transfiere pigmento. Este labial líquido pasa todas los retos: es aprueba de agua, vino o besos manteniendo un color uniforme, confortable y nada reseco. Además, este precioso lipstick está disponible en la web oficial de la firma en 30 colores súper variados. Con tanta variedad, es ideal para completar cualquier look de invitada.

Una de las tendencias en labiales de esta temporada es el famoso efecto látex o vinilo. Por eso, aunque este labial es mate, si lo combinamos con un brillo de labios o un gloss transparente espeso, conseguiremos el efecto más buscado de la primavera.

