Analizamos la piel de Camilla, reina de Inglaterra: hablan los expertos

¿Goza la nueva Reina de Inglaterra de un rostro y piel sana? ¿Qué tratamientos se le recomiendan faciales para mejorar su aspecto a sus 75 años? ¿Se ha realizado algún tipo de tratamiento estético? ¿Le recomendarían los expertos realizarse algún tratamiento ahora? ¿Cuál son recomendados a su edad?

El cuidado de la piel es algo que preocupa cada vez más a las personas, especialmente cuando se trata de pieles maduras y signos visibles de la edad, como es el caso de Camilla, esposa del rey Carlos III. En estos casos, el ácido hialurónico se ha convertido en un ingrediente muy popular en el mundo de la dermoestética por sus múltiples beneficios para este tipo de piel. A continuación, hablaremos sobre los beneficios del ácido hialurónico y sus usos recomendados para signos avanzados de la edad: arrugas, piel flácida y surcos; porque no hay mayor fuente de la juventud que la hidratación y, sobre todo, el ácido hialurónico. A todas horas se están aplicando todo tipo de productos que logren penetrar en su piel y reponer los niveles de agua óptimos para mantener ese aspecto fresco y suave. Así, para obtener más beneficios antiedad, los expertos confían en el ácido hialurónico (que también favorece el colágeno) capaz de revitalizar, rehidratar, rellenar, recompactar, potenciar la elasticidad y reducir arrugas.

Según Piluca Barrau, farmacéutica experta en dermatología y fundadora de su propia marca de cosméticos homónima, “el ácido hialurónico es hidratante, lo que significa que ayuda a conservar y retener la humedad de la piel y lo hace un ingrediente clave en las fórmulas hidratantes para el cuidado de la piel”. Y añade: “una correcta hidratación ayuda a prevenir arrugas marcadas, como las de Camila; y con una rutina facial rica en este principio activo se consiguen resultados excelentes, y en algunos cosos, en apenas unas semanas”.

Ester López, fundadora de los centros de belleza integral Ali d’Aria, nos avisa que “lo ideal es aplicar cremas con ácido hialurónico por la mañana y noche, usándo antes de las cremas hidratantes o humectantes.” Añadiendo que “el rostro de Camila refleja un incorrecto trabajo y cuidado de su piel, pese a su edad, y no aparenta haberse trabajado el rostro previamente tampoco clínicamente”. “Pero aún se puede trabajar y solucionar con excelentes resultados a través, por ejemplo, de apoyo de aparatología no invasiva como el LPG facial”, explica. Esto en cuanto a tratamientos no invasivos nos referimos y como distintas o complementarias opciones del cuidado de una piel madura como la de la actual Reina de Inglaterra.

Para la forma de trabajo de este tipo de pieles en clínicas, el experto Fran Suaréz, especialista en enfermería dermoestética y CEO de FS Clinics, informa que “el ácido hialurónico se puede aplicar en cualquier zona de la cara que presente arrugas, sobre todo en patas de gallo, entrecejo, ojeras, código de barras, mentón… Para el tratamiento de las ojeras, por ejemplo, además del relleno se busca un cambio de apariencia del color, que con el ácido hialurónico se torna más rosáceo”. Lo confirma la doctora Vanessa Guerrero, médico estético y nefróloga en Alfa Clinics, declarando que “el tratamiento de ácido hialurónico también es muy demandado para aumentar el volumen de labios y pómulos o para la elevación de las cejas. En estas zonas, las inyecciones de ácido hialurónico rellenan zonas faciales más amplias.”

Además, Rachel Keys, enfermera dermoestética y formadora de sanitarios para la práctica de rellenos dérmicos, afirma que “no existe una edad exacta a partir de la cual se recomiende el tratamiento de ácido hialurónico, esto siempre dependerá de las características de cada paciente”. Y añade: “se recomienda su aplicación a partir de los 20 o 30 años en casos concretos en los que la piel sea demasiado fina, se busque un mayor volumen en labios o pómulos o aparezcan arrugas prematuras en la piel. Cuando mayor demanda tiene es a partir de los 40 años hasta los 60 años, o incluso de 70, edades en las que la desaparición del ácido hialurónico presente de forma natural en la piel desaparece y las arrugas comienzan a ser más profundas.”

Por lo tanto, y en opinión de los distintos profesionales consultados, la esposa de Carlos III de Inglaterra puede -y mucho- aún mejorar su estética y salud de su rostro a través de vías sencillas como la aplicación de cosméticos que contengan, sobre todo, ácido hialurónico, y prácticas clínicas invasivas recomendadas aún para su edad con las que difuminar arrugas de expresión y signos avanzados de la edad. ¿Será esta una de las próximas prioridades de Camila ahora que está en el trono?