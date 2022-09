Las nuevas royals también traen nuevas tendencias consigo. Ya comenzamos a poner la lupa en los estilismos de la Princesa Leonor o la Infanta Sofía, con permiso de la Reina Letizia. Pero no son las únicas que triunfan allá donde pasan. Amalia de Holanda ha comenzado sus estudios universitarios en la Universidad de Ámsterdam donde cursará un grado que combina diferentes disciplinas: Política, Psicología, Derecho y Economía. La hija mayor de Máxima y Guillermo de Holanda ha llegado pisando fuerte a su centro de estudios donde ha derrochado estilo ataviada en un look muy casual e informal. Un look que tanto nos gusta ver incluso en las royals. Pero lo más llamativo de su look ha sido su manicura. La Princesa holandesa ha optado por maquillar todas sus uñas en tonos oscuros. Una apuesta arriesgada pero que no nos puede gustar más.

No es habitual ver impecables manicuras en las manos de las ‘royals’, algo que parece no importante a la hija de los Reyes Guillermo y Máxima de Holanda. Le hemos visto lucir tonos tan vibrantes como el rojo o el burdeos. Ahora se ha decantado por las uñas nada más y nada menos en tonos oscuros, casi en negro. Un color que estiliza las manos y hace los dedos más largos. Son muchas celebrities que han apostado por este tono para maquillar sus uñas. Sin embargo, llama especialmente la atención en una royal. Aunque sea de una nueva generación. Eso sí, nos gusta muchísimo.

Amalia de Holanda es fan de las manicuras de tonos llamativos y vibrantes

Tal y como hemos dicho anteriormente, no estamos acostumbrados a ver las uñas maquilladas a miembros de la realeza. Esta sería una norma no escrita en los protocolos royals: no usar esmalte de uñas si su aspecto no es natural. Letizia, Kate Middleton… todas ellas optan por una manicura lo más natural posible en tonos nudes para su día a día. Son contadas las ocasiones en las que se han atrevido a «romper» esta regla no escrita. Y fue Meghan Markle que sorprendió con una manicura oscura. Algo por lo que recibió muchas críticas. Ahora es Amalia de Holanda.