Si sois de las que prefieren llevar maquillajes sencillos para uso diario y que no se noten demasiado, este es vuestro artículo. Alma Cortés Bollo nos ha desvelado los pasos a seguir para lograr un maquillaje natural, sencillo y sin estridencias para que tu piel luzca perfecta y tu rostro iluminado. Ficha sus tips de belleza para conseguir el efecto «no make up» más buscado en los últimos tiempos.

La joven aplica una crema iluminadora para hidratar y preparar la piel para obtener una mejor fijación de los polvos y el maquillaje que usará posteriormente. Una piel bien hidratada es una piel bien maquillada. Selecciona una crema, prebase o sérum que se ajuste a las condiciones de tu piel y prepara brocha, sombra y concealer para empezar con el make up «no make up» más socorrido y favorecedor.

Alma Cortés tiene la técnica de maquillaje ‘no make up’ más sencilla

Después de hidratar bien el rostro, Alma, que no le gusta usar base a diario, opta por un concealer que aplica en el centro de la frente, ojeras, pómulos y la barbilla para corregir imperfecciones y unificar el tono de la piel. A continuación, con un pincel difuminador en forma de gota aplica un tono un poco más oscuro que su piel – de la paleta de Krash Kosmetics– en la esquina superior izquierda del ojo y la extiende hacia la cuenca creando un ahumado sutil y poco pigmentado. Es importante aplicar la sombra también en la línea de pestañas del párpado inferior para crear profundidad en la mirada.

El siguiente paso es usar u poco de rímel en nuestras pestañas y, si queremos darle más naturalidad, lo podemos usar transparente, para fijar y levantar las pestañas sin aportar color. La influencer también peina las cejas hacia arriba con un goupillón o un cepillo de dientes limpio. Por último, usa un poco de colorete en la parte superior del pómulo y lo lleva hacia la sien para crear efecto antiage. Desliza para ver todos los pasos para hacerte el maquillaje natural de Alma Cortés.