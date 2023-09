La zona del contorno de los ojos es una zona muy delicada y fina, que tiene menos glándulas sebáceas y menor colágeno y elastina, por eso es una zona más propensa al envejecimiento. El uso de correctores aborda problemas como las bolsas, ojeras, arrugas y flacidez en los párpados de manera no invasiva, pero no permanente. Para ello acabar con las bolas y las ojeras para siempre se emplean técnicas como la blefaroplastia, por ejemplo. Pero si lo tuyo no son los pinchazos ni las clínicas de cirugía estética, las soluciones cosméticas que hidratan y restauran la elasticidad de la piel, reduciendo arrugas, son la mejor opción. ¿Estás buscando un corrector eficaz? Ficha el de Alexia Rivas.

El corrector de ojeras es uno de los imprescindibles en toda rutina de belleza. Con el uso de estos productos, en poco más de un minuto, podemos eliminar las ojeras y los signos del cansancio de la mirada, incluso, disminuir los granitos, las manchas, las rojeces o pequeñas imperfecciones de cualquier parte de la cara. Pero para que los resultados sean buenos y visibles hay que saber aplicarlo correctamente. Por eso, la Dra. Mari Meskheli, directora creativa de la firma de alta cosmética, Delfy, nos muestra 6 los errores más habituales que cometemos con el corrector.

Cómo usar el contorno de ojos de Alexia Rivas para que sea efectivo

En primero lugar, al igual que ocurre con la base de maquillaje, debemos elegir tonos de correctores para las ojeras que vayan bien con nuestro color de piel. Si eliges un tono más claro el resultado se verá artificial. Y si optas, por el contrario, por un tono más oscuro, no iluminará lo suficiente y no conseguirás realzar tu mirada ni tapar las ojeras. El tono perfecto tiene que ser ligeramente más claro al de tu tono de piel y de tu base de maquillaje, de esta forma, conseguirás el efecto natural deseado.

Otro punto importante es que antes de aplicar cualquier producto hay que hidratar la zona. Para ello, la Dra. Mari Meskheli aconseja "Utiliza una crema específica para tu tipo de piel, que hidrate en profundidad la zona. Te recomendamos que optes por un producto cremoso, líquido y ligero, esto hará que el corrector no se cuartee a lo largo del día. Podrás evitar que la piel cree una textura rugosa mostrando las líneas de expresión".

¿Sabes aplicarlo correctamente? La directora creativa de la firma de alta cosmética, Delfy, nos dice: "Debes aplicar el corrector con pequeños toquecitos y fundirlo con la yema de los dedos, de esta manera, obtendrás resultado más duradero y un acabado perfecto. Pero si lo prefieres, puedes utilizar un pincel específico para el contorno que te permita difuminarlo todo".

Y ahora sí, te dejamos el corrector de Alexia Rivas. Se trata de 'Can't Stop Won't Stop Contour Concealer', de la marca Nyx. Está disponible en 24 tonos altamente pigmentados, este corrector líquido ligero no deja marcas y ofrece tres funciones imprescindibles. Puedes usar nuestra fórmula mate fundente para camuflar las imperfecciones, iluminar el rostro y esculpir tus rasgos a la perfección. Este multiusos cremoso también ofrece una cobertura total con un acabado que se mantiene impecable hasta 24 horas. Precio: 9,95 euros.