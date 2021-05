El açai bowl es un desayuno antioxidante que ya toma Alba Díaz y que sirve para perder peso, controlar el colesterol y comenzar el día con energía.

En los últimos años hemos ido añadiendo a nuestra dieta productos de diversos orígenes que, por sus propiedades y cualidades, resultan ideales para mantener nuestro tipo y cuidar nuestra salud. Té matcha, jengibre, pasta konjac, quinoa, kale, trigo sarraceno… Un sinfín de alimentos y condimentos al que ahora se une el açai, una fruta de origen brasileño que se ha convertido en la reina de los desayunos de moda y que ha conquistado a muchas de las famosas e influencers más relevantes del momento. Entre ellas, Alba Díaz, que contaba hace unos días en su perfil de Instagram que estaba complemente fascinada con este ingrediente.

«Me preguntasteis un montón por el bol que subí el otro día, que era un bol dentro de un coco con crema de cacahuete encima. Era un bol de açai. El açai es una fruta morada que es la base del bol. Luego le pones el topping que quieras. Yo le he puesto plátano, fresa, crema de cacahuete y granola. Me acabo de comer una cucharada y no os puedo explicar lo feliz que soy ahora mismo»; explicaba la hija de Vicky Martín Berrocal a sus más de 243 mil seguidores a través de stories. Una felicidad que entendemos completamente porque, además de ser un alimento de lo más delicioso, también tiene unos beneficios increíbles. Entre los que destacan sus propiedades adelgazantes.

Beneficios del açai, el superalimento que ha conquistado a Alba Díaz

El açai, pronunciado como asaí es una baya de color azulado, casi morado, que tiene su origen en las selvas tropicales de la Amazonia brasileña. Esta, se machaca hasta convertirla en polvo y se suele añadir a smothies o batidos para disolverlo. Alba Díaz lo toma en un bol (la forma más común de hacerlo) y le añade fruta y granola. Su sabor es muy similar al del arándano pero también tiene un toque a chocolate que lo hace tan delicioso.

Sus propiedades son prácticamente infinitas. Es antioxidante y diurético, lo que previene el envejecimiento celular y nos ayuda a adelgazar. Además, es ideal para controlar el colesterol y es tan sumamente saciante que te ayudará a perder peso casi sin darte cuenta. Por si fuera poco, esta simpática fruta ayuda a reforzar el sistema inmunológico, gracias a su alto contenido en ácido elágico y es perfecto para prevenir el extrañamiento. Sin lugar a dudas, un superalimento que, al igual que ha conquistado a la joven influencer, también nos ha conquistado a nosotras.