Existen alimentos que, tomados a modo de infusiones, pueden ayudarnos a perder peso. Estos son los seis más efectivos que puedes encontrar.

El verano ya está aquí y con él las minifaldas, los vestidos cortos, las camisetas de tirantes y los crop tops. El mes más caluroso del año nos invita a quitar centímetros de tela de nuestras prendas y eso, a veces, más que liberarnos nos genera ciertas inseguridades. No nos ponemos tops cortos si sentimos que nuestro abdomen no es especialmente plano; evitamos llevar vestidos mini si no nos gustan nuestras piernas; y los tirantes se convierten en nuestros enemigos si nuestros brazos no están tan definidos como nos gustaría. Las inseguridades son más latentes en la época estival y es por eso por lo que buscamos, a la desesperada, formas de perder peso para vernos más delgadas en la playa o en la piscina. Y a veces, una de esas soluciones, son las infusiones.

Aunque las infusiones son, sin lugar a dudas, un tipo de bebida natural y extremadamente beneficiosa para nuestro cuerpo; lo cierto es que no podemos pretender que estas nos hagan perder kilos por arte de magia y nos convierta en sílfides después de dos o tres tragos. Estas para lo que sirven es para ayudar a que nuestro organismo digiera mejor los alimentos y que nuestro metabolismo trabaje de manera saludable y eficaz. Es por ello por lo que, sin un poco de ejercicio ni una alimentación equilibrada, las propiedades de estos tés y plantas no tendrán los resultados que deseamos. Pero oye, ayudar ayudan. ¡Y mucho!

Infusiones naturales, el aporte extra que necesitas para perder peso

Lo primero que debemos tener claro, antes de nada, es que somos estupendas tal y como estamos. Con nuestros michelines, nuestra piel de naranja y nuestras cosas. Sin embargo, si queremos vernos más definidas, fuertes y fibradas, junto con un poco de deporte y una buena dieta, las infusiones nos serán de gran ayuda. Eso sí, siempre y cuando estén elaboradas a base (y solo) de ingredientes naturales.

El abedul, la alcachofa, la cola de caballo, el diente de león o incluso el hinojo son algunas de las plantas que nos ayudan a eliminar toxinas y adelgazar poco a poco gracias a sus propiedades diuréticas, saciantes y digestivas. Tomándolas en infusiones después de cada comida (frías o con hielo) nos serán de gran ayuda. Te recomendamos que pruebes una de las seis que te proponemos, a la venta en herbolarios y algunos supermercados, y consigas así un empujón para lograr tener el cuerpo que deseas. Pero, por favor, sin presiones.