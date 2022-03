Durante un tiempo el acné se convirtió en el peor enemigo de Anita Matamoros. Y, aunque la joven trataba de disimular estos granitos con maquillaje (incluso hizo un vídeo explicando qué cosméticos usaba para enmascararlos), quería poner fin cuanto antes a este problema. Para ello se puso en manos de varios dermatólogos, probó algún que otro tratamiento en cabina y, sobre todo, comenzó a utilizar productos adecuados para su piel.

Ahora, tres meses después, la hija de Kiko Matamoros y Makoke puede decir que ha dicho adiós para siempre a los puntos negros, comedones y granos internos que tantos quebraderos de cabeza le producían. «No quedan casi marcas, no me ha vuelto a salir ni un granito y yo estoy feliz a más no poder», escribía la influencer en Instagram.

Y, como compartir es vivir, Anita Matamoros ha desvelado ahora cuáles son los productos casi mágicos que le han permitido acabar con el acné. No son muchos, la joven únicamente utiliza tres, y lo hace por la mañana, antes de salir de casa.

Anita Matamoros explica qué cosméticos utiliza para mantener el acné a raya

Lo cierto es que a pesar de que la influencer reconoce que el láser que probó en cabina le sirvió de mucha ayuda con su problema, no lo solucionó del todo, así que decidió ponerse en manos de la marca cosmética Eucerin y probar una nueva rutina facial en casa. Concretamente Ana Matamoros ha confiado en la gama Dermopure, ¡y ha sido todo un éxito!

En primer lugar, recurre al Gel limpiador Oil Control. Con él que consigue eliminar impurezas acumuladas durante la noche y lograr una higiene profunda sin resecar la piel, ya que entre sus ingredientes cuenta con un 6% de anfotensores, que eliminan el exceso de sebo de una manera suave pero efectiva.

A continuación, la joven se aplica el Sérum Triple Efecto: «Lo utilizo para eliminar los granitos y reducir las manchas post-acné», explica. Este producto está formulado con Thiamidol patentado, infalible para reducir manchas e imperfecciones y controlar los brillos. De hecho, es tan eficaz que los primeros resultados se hacen visibles en tan solo dos semanas.

Por último, la hermana de Javier Tudela apuesta por el Fluido Protector FPS 30, formulado para prevenir puntos negros, controlar el exceso de grasa y evitar el oscurecimiento de las manchas post-acné que tienden a oscurecerse por los temidos efectos del sol.

La influencer ha mostrado el ‘antes y después’ de su rostro

Anita Matamoros no puede estar más contenta con su piel: está suave, luminosa, libre de imperfecciones… y por eso ha querido mostrar el ‘antes y después’ de su rostro. ¡Sigue bajando!